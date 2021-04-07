Ученые выявили связь коронавируса с рядом болезней

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Таисия Ерохина
Исследователи обнаружили, что люди, у которых за последние шесть месяцев
был диагностирован коронавирус, более склонны к развитию депрессии, деменции,
психоза и инсульта. Об этом передает ВВС со ссылкой на исследование,
опубликованное в журнале Lancet Psychiatry.
Коронавирус. Фото из открытых источников
Как показало исследование экспертов Оксфордского
университета, у трети тех, кто ранее был инфицирован Covid-19, развился или произошел рецидив психологического или неврологического состояния. Ученые
говорят, что это возможно как в результате стресса, так и из-за прямого
воздействия вируса на мозг.
Сообщается, что у больных на 16% выше вероятность развития психологического или неврологического расстройства после коронавируса,
чем после других респираторных инфекций, и на 44% выше, чем у людей,
выздоровевших от гриппа.
Тревожные или психотические расстройства затронули около
четверти всех пациентов, принявших участие в исследовании. Инсульт зафиксирован
у 2% случаев. При этом наблюдается тенденция к увеличению процента у тех, кто был
госпитализирован или пребывал в отделении интенсивной терапии.
Исследователи объяснили, что тревожные расстройства и резкие смены
настроения скорее всего были связаны со стрессом и переживаниями из-за тяжелой
болезни, пребыванием в больнице.
Такие состояния, как инсульт и деменция, по мнению ученых, вероятно вызваны
биологическим воздействием самого вируса или реакцией организма на инфекцию в
целом.
Отмечается, что Covid-19 не был связан с повышенным риском развития
синдрома Паркинсона или Гийена-Барре.
Всего же были изучены электронные медицинские карты более полумиллиона пациентов в США.
Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, при
каких симптомах опасно лечить коронавирус дома.
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