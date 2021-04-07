Ученые выявили связь коронавируса с рядом болезней

Исследователи обнаружили, что люди, у которых за последние шесть месяцев был диагностирован коронавирус, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта. Об этом передает ВВС со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet Psychiatry.

Коронавирус. Фото из открытых источников

Как показало исследование экспертов Оксфордского университета, у трети тех, кто ранее был инфицирован Covid-19, развился или произошел рецидив психологического или неврологического состояния. Ученые говорят, что это возможно как в результате стресса, так и из-за прямого воздействия вируса на мозг.

Сообщается, что у больных на 16% выше вероятность развития психологического или неврологического расстройства после коронавируса, чем после других респираторных инфекций, и на 44% выше, чем у людей, выздоровевших от гриппа.

Тревожные или психотические расстройства затронули около четверти всех пациентов, принявших участие в исследовании. Инсульт зафиксирован у 2% случаев. При этом наблюдается тенденция к увеличению процента у тех, кто был госпитализирован или пребывал в отделении интенсивной терапии.

Исследователи объяснили, что тревожные расстройства и резкие смены настроения скорее всего были связаны со стрессом и переживаниями из-за тяжелой болезни, пребыванием в ​​больнице.

Такие состояния, как инсульт и деменция, по мнению ученых, вероятно вызваны биологическим воздействием самого вируса или реакцией организма на инфекцию в целом.

Отмечается, что Covid-19 не был связан с повышенным риском развития синдрома Паркинсона или Гийена-Барре.

Всего же были изучены электронные медицинские карты более полумиллиона пациентов в США.

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