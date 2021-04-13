logo
Русский Українська

BTC/USD

60929.76

ETH/USD

2159.62

LTC/USD

251.61

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине начинают вакцинировать китайским препаратом СoronaVac - кто получит прививки
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине начинают вакцинировать китайским препаратом СoronaVac - кто получит прививки

Китайский препарат СoronaVac успешно прошел все этапы клинических исследований

сегодня, 10:05
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Максим Степанов объявил о начале вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Об этом говорится в сообщении на его официальной Facebook-странице.

В Украине начинают вакцинировать китайским препаратом СoronaVac - кто получит прививки

Вакцинация в Украине: кому будуть делать прививки препаратом СoronaVac. Фото: tsn.ua

По словам министра, все лабораторные исследования уже завершились, поэтому препарат свободно будет доставляться в регионы. Однако прививки смогут получить определенные категории людей. Прежде всего это правоохранители, маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают.

Дополнительно вакцину будут вводить олимпийцам, паралимпийцам, а также учителям, которые будут проводить и контролировать внешнее независимое оценивание.

Как известно, препарат CoronaVac разработан на основе "убитого" вируса. То есть, это инактивированная вакцина, как и препараты против дифтерии, коклюша и столбняка. Лекарства выпускаются сразу в шприце и хранятся при температуре 2 ... 8 градусов.

Об эффективности вакцины можно прочитать в нашем материале.

Ранее сообщалось, что будет, если получить только одну дозу вакцины от коронавируса. Вопрос раскрыла американский врач и медицинский аналитик Леана Вен. Будет ли вакцина эффективной в таком случае? Сколько продлится действие препарата? Не повредит ли одна доза лекарства здоровью? Об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, какие вакцины и когда получит Украина. Украина уже договорилась о поставках препаратов для вакцинации против COVID-19 от различных производителей. Сейчас в стране есть контракты на поставку 24 миллионов доз препарата. О конкретных производителях и количестве обещанных доз узнавайте в нашей инфографике.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ