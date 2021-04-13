В Украине начинают вакцинировать китайским препаратом СoronaVac - кто получит прививки

Министр здравоохранения Максим Степанов объявил о начале вакцинации китайским препаратом CoronaVac. Об этом говорится в сообщении на его официальной Facebook-странице.

Вакцинация в Украине: кому будуть делать прививки препаратом СoronaVac. Фото: tsn.ua

По словам министра, все лабораторные исследования уже завершились, поэтому препарат свободно будет доставляться в регионы. Однако прививки смогут получить определенные категории людей. Прежде всего это правоохранители, маломобильные группы населения и лица, которые за ними ухаживают.

Дополнительно вакцину будут вводить олимпийцам, паралимпийцам, а также учителям, которые будут проводить и контролировать внешнее независимое оценивание.

Как известно, препарат CoronaVac разработан на основе "убитого" вируса. То есть, это инактивированная вакцина, как и препараты против дифтерии, коклюша и столбняка. Лекарства выпускаются сразу в шприце и хранятся при температуре 2 ... 8 градусов.

Об эффективности вакцины можно прочитать в нашем материале.

Ранее сообщалось, что будет, если получить только одну дозу вакцины от коронавируса. Вопрос раскрыла американский врач и медицинский аналитик Леана Вен. Будет ли вакцина эффективной в таком случае? Сколько продлится действие препарата? Не повредит ли одна доза лекарства здоровью? Об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, какие вакцины и когда получит Украина. Украина уже договорилась о поставках препаратов для вакцинации против COVID-19 от различных производителей. Сейчас в стране есть контракты на поставку 24 миллионов доз препарата. О конкретных производителях и количестве обещанных доз узнавайте в нашей инфографике.

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