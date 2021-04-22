Врач рассказала, как справиться с новыми штаммами коронавируса

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Таисия Ерохина
Врач Ольга Голубовская заявила, что новые штаммы коронавируса преодолеет вакцинация. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Коронавирус. Фото из открытых источников
Как сообщается, COVID-19 — это такая болезнь, связанная с появлением новых штаммов вируса. В то же время отмечается, что группы риска должны быть вакцинированы. Тогда иммунная система будет осведомленной, поэтому течение болезни будет легче.
Заметим, что в Украине продолжается очередная волна заболеваемости коронавирусом, которая по своему течению превышает предыдущую. Но ее можно, уверена врач, преодолеть с помощью вакцинации.
Напомним, иммунолог Борис Донской заявил, что украинцам, похоже, придется проводить "эксперименты" и прививаться различными вакцинами от коронавируса. Как пояснил эксперт, например, AstraZeneca после иммунизации должна генерировать антитела только к спайк-белку. Если прививаться Sinovac, то используется сплошная вирусная частица. Поэтому будет сформирована иммунная память и против всех антигенов вируса, и против спайк-белка. А вот вакцины AstraZeneca и Pfiser, по словам медика, приблизительно одного типа.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач спрогнозировал, как может протекать эпидемия коронавируса в Украине летом 2021 года. По позитивному сценарию, к лету в Украине может появиться коллективный иммунитет. В случае отсутствия за последние один-два месяца мутаций коронавируса, которые принципиально снизят эффективность иммунной памяти против него, к лету эпидемия может пойти на спад, поскольку будет некого инфицировать.
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