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Степанов рассказал о преимуществах для вакцинированных украинцев

Украинцы с прививкой от коронавируса получат преимущества над не вакцинированными гражданами

сегодня, 19:06
Автор:

Данило Матюха

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что украинский ковидний сертификат предоставит определенные преимущества привитым украинцам. Об этом он написал в своем Facebook.

Степанов рассказал о преимуществах для вакцинированных украинцев

Максим Степанов - фото: Wikipedia

Глава Минздрава объяснил, что такие меры принимаются для мотивации граждан к осознанному отношению к личному и коллективному здоровью.

"Украинский сертификат предоставит его владельцам определенные преимущества во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий", — отметил чиновник.

Также Степанов призвал украинцев не заниматься самолечением, а при первых имеющихся симптомах болезни обращаться в больницу и изолироваться, чтобы не поддавать здоровье родных и окружающих опасности.

Напомним, что Минздрав анонсировали ковидные сертификаты для украинцев. Документ будет внутренним и расскажет о вакцинации, сделанных ПЦР-тестах и выздоровлении от коронавируса. По информации пресс-службы Минздрава, ковидные сертификаты разрабатываются совместно с Министерством цифровой трансформации.

В Минздраве объясняют, главным образом наличие подобного сертификата поможет гражданам передвигаться как внутри страны, так и за рубежом. Обещается, что все данные будут вноситься с помощью специальной электронной системы здравоохранения.

Сейчас украинцам, которые имеют две дозы вакцины, при необходимости можно обратиться за получением специального Международного свидетельства о вакцинации. Оно бумажное и будет действовать до введения ковидных сертификатов.

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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/921785985031064
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