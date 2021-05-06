В Минздраве анонсировали ковидные сертификаты для украинцев: детали

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Вечканова Елена
Уже в середине
лета Украина может получить специальный внутренний документ, который заменит
так называемый "паспорт вакцинации". По информации пресс-службы Минздрава, ковидные
сертификаты разрабатываются совместно с Министерством цифровой трансформации.
К 1 июля Украина запустит ковидные сертификаты. Фото: Yahoo
Сообщается, что
такой сертификат будет весьма удобным и многофункциональным. При этом будет две
возможности заполучить его — после личного обращения к семейному врачу или же
самостоятельно, через широко известное в Украине приложение "Дія".
По словам руководителя
Минздрава Максима Степанова, ковидный сертификат может полноценно заработать
уже с 1 июля 2021 года. В таком документе планируют указать сразу несколько
важных моментов, связанных с коронавирусной пандемией.
Так, в
сертификате для украинцев укажут, переболели ли они COVID-19 и какой результат демонстрируют сделанные ими ПЛР-тестирования. Также,
разумеется, документ покажет, прошел ли человек необходимую вакцинацию.
В Минздраве
объясняют, что главным образом наличие подобного сертификата поможет передвигаться
украинцам как внутри страны, так и за границей. Обещается, что все данные будут
вноситься с помощью специальной е-системы здравоохранения.
Степанов также
добавил, что при необходимости украинские сертификаты могут интегрировать с
ковид-паспортами, разработанными в Евросоюзе.
Стоит отметить,
что представители Минздрава также уверены, что наличие подобного документа сможет
снизить количество людей, которые самостоятельно лечатся от коронавируса, не
обращаясь к врачу.
Максим Степанов
подчеркивает, что наличие сертификата будет равняться наличию отдельных
преференций при сделанных тестах. Это якобы и будет дополнительным стимулом лечиться
у специалистов, а не самим.
Добавим, что
сейчас украинцам, получившим две дозы вакцины, при необходимости можно
обратиться за получением специального Международного свидетельства о
вакцинации. Оно бумажное и будет действовать до введения ковидных сертификатов.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему, по мнению израильского врача, Украине следует готовиться к новой волне коронавирусной болезни.
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