В Минздраве анонсировали ковидные сертификаты для украинцев: детали

Уже в середине лета Украина может получить специальный внутренний документ, который заменит так называемый "паспорт вакцинации". По информации пресс-службы Минздрава, ковидные сертификаты разрабатываются совместно с Министерством цифровой трансформации.



К 1 июля Украина запустит ковидные сертификаты. Фото: Yahoo

Сообщается, что такой сертификат будет весьма удобным и многофункциональным. При этом будет две возможности заполучить его — после личного обращения к семейному врачу или же самостоятельно, через широко известное в Украине приложение "Дія".

По словам руководителя Минздрава Максима Степанова, ковидный сертификат может полноценно заработать уже с 1 июля 2021 года. В таком документе планируют указать сразу несколько важных моментов, связанных с коронавирусной пандемией.

Так, в сертификате для украинцев укажут, переболели ли они COVID-19 и какой результат демонстрируют сделанные ими ПЛР-тестирования. Также, разумеется, документ покажет, прошел ли человек необходимую вакцинацию.

В Минздраве объясняют, что главным образом наличие подобного сертификата поможет передвигаться украинцам как внутри страны, так и за границей. Обещается, что все данные будут вноситься с помощью специальной е-системы здравоохранения.

Степанов также добавил, что при необходимости украинские сертификаты могут интегрировать с ковид-паспортами, разработанными в Евросоюзе.

Стоит отметить, что представители Минздрава также уверены, что наличие подобного документа сможет снизить количество людей, которые самостоятельно лечатся от коронавируса, не обращаясь к врачу.

Максим Степанов подчеркивает, что наличие сертификата будет равняться наличию отдельных преференций при сделанных тестах. Это якобы и будет дополнительным стимулом лечиться у специалистов, а не самим.

Добавим, что сейчас украинцам, получившим две дозы вакцины, при необходимости можно обратиться за получением специального Международного свидетельства о вакцинации. Оно бумажное и будет действовать до введения ковидных сертификатов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению израильского врача, Украине следует готовиться к новой волне коронавирусной болезни.

Также на портале вы можете узнать, какое количество наших соотечественников выступает против вакцинации от COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!