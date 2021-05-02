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Украину накроет новая волна COVID-19: израильский врач назвал причину

На темпы роста заболеваемости в Украине прямо влияет количество вакцинированного населения

сегодня, 19:52
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная ситуация в нашей стране потихоньку приходит в норму после третьей, весьма острой волны заболевания. Однако многие эксперты прогнозируют, что следующий всплеск заболевания не за горами. По мнению израильского врача Бориса Бриля, на это влияет слишком медленные темпы массовой вакцинации украинского населения, сообщает "Украина 24".

Украину накроет новая волна COVID-19: израильский врач назвал причину

В Украине следует ускорить процесс вакцинации. Фото из открытых источников

В качестве примера медик приводит Индию, где коронавирус катастрофически сказался на медицинской системе в целом. В этой стране вакцинация также не организована должным образом. Также на общее количество заболевших влияет плотность населения.

Борис Бриль говорит, что Украина, вероятно, также вскоре столкнется с очередной волной ковида. Такие скачки от усиления к послаблению карантинных ограничений ожидают наше государство до тех пор, утверждает медик, пока не большая часть населения не будет вакцинирована.

Дополнительно израильский врач рассказал о том, стоит ли переживать о влиянии так называемого "индийского штамма" на вероятное увеличение количества заболевших.

По словам Бриля, пока научно не доказано, чтобы этот вид коронавируса угрожал уже вакцинированным людям. Однако исследование находится только на начальных этапах, поэтому утверждать что-то наверняка не следует.

Специалист говорит, что лучше всего взаимодействие "индийского" коронавируса с вакцинированным населением, к сожалению, проявится на практике. Для этого исследователям следует более детально изучать ситуацию с заболеваниями в тех странах, где процесс вакцинации проходит в достаточно быстром темпе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как изменилось количество госпитализированных коронавирусных больных в Украине.

Также на портале вы можете узнать о том, будут ли, по мнению эксперта, эффективными таблетки против COVID-19.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/9756-epidemiya-koronavirusa-vrach-ozvuchil-trevozhnyy-prognoz-dlya-ukrainy
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