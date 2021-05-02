COVID-19 в Украине: количество госпитализаций возросло

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине продолжает снижаться, однако ситуация требует особого контроля. За последние сутки в стране зафиксировали еще более 5 тысяч новых случаев.

Коронавирус в Украине / Фото - tvoemisto.tv

Согласно данным СНБО, сейчас коронавирусом болеет 362 319 украинцев. Жертвами пандемии уже стали 44 596 человек, из них 160 — за прошедшие сутки.

Статистика выздоровевших более позитивна. Всего заболевание удалось победить свыше 1,6 млн украинцев, из них 65 784 человека выздоровели за прошедшие сутки. При этом 1 мая были госпитализированы 3199 человек.

Ситуация остается сложной в Днепропетровской области, где за прошлые сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 — 804. Далее следует Донецкая (+418 случаев), Одесская (+296) и Черкасская (+273) области.

Меньше всего заболевших коронавирусом продолжают регистрировать в Луганской области (+37 человек).

Если вы хотите уберечь свое здоровье, Минздрав Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.

По словам главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, наша страна начала постепенно выходить из третьей волны коронавирусной пандемии. Такое заявление он сделал, основываясь на главных эпидемиологических показателях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Госпродпотребслужбе прогнозируют

увеличение количества больных коронавирусом после майских и пасхальных праздников. Однако начальник управления в г. Киев Олег Рубан назвал его "естественным и незначительным".



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