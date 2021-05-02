logo
Русский Українська

BTC/USD

56379.34

ETH/USD

2871.82

LTC/USD

267.07

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина COVID-19 в Украине: количество госпитализаций возросло
commentss НОВОСТИ Все новости

COVID-19 в Украине: количество госпитализаций возросло

Появилась обновленная статистика заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на утро 2 мая

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине продолжает снижаться, однако ситуация требует особого контроля. За последние сутки в стране зафиксировали еще более 5 тысяч новых случаев.

COVID-19 в Украине: количество госпитализаций возросло

Коронавирус в Украине / Фото - tvoemisto.tv

Согласно данным СНБО, сейчас коронавирусом болеет 362 319 украинцев. Жертвами пандемии уже стали 44 596 человек, из них 160 — за прошедшие сутки.

Статистика выздоровевших более позитивна. Всего заболевание удалось победить свыше 1,6 млн украинцев, из них 65 784 человека выздоровели за прошедшие сутки. При этом 1 мая были госпитализированы 3199 человек.

Ситуация остается сложной в Днепропетровской области, где за прошлые сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 — 804. Далее следует Донецкая (+418 случаев), Одесская (+296) и Черкасская (+273) области.

Меньше всего заболевших коронавирусом продолжают регистрировать в Луганской области (+37 человек). 

Если вы хотите уберечь свое здоровье, Минздрав Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук.

По словам главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, наша страна начала постепенно выходить из третьей волны коронавирусной пандемии. Такое заявление он сделал, основываясь на главных эпидемиологических показателях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Госпродпотребслужбе прогнозируют

увеличение количества больных коронавирусом после майских и пасхальных праздников. Однако начальник управления в г. Киев Олег Рубан назвал его "естественным и незначительным".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ