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Сколько украинцев против вакцинации от коронавируса

Стало известно, сколько граждан Украины не доверяют любой вакцине

сегодня, 15:10
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, сколько людей не доверяют вакцине и не планируют делать прививку. Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Сколько украинцев против вакцинации от коронавируса

Прививка от коронавируса: сколько в Украине противников вакцинации. Фото: mil.gov.ua

Оказалось, что любой вакцинации не доверяют 17% украинцев.

Большинство граждан (53%) пока не готово делать прививку. В то же время 43% респондентов заявили о готовности вакцинироваться от коронавируса в ближайшие несколько месяцев.

По сравнению с более ранними результатами, в украинцев улучшилось отношение к вакцинации. Количество готовых сделать прививку увеличилось на 10%. Ранее же вакцинироваться планировали только 33%. Также уменьшилось количество тех, кто делать прививку боится (с 62% до 52%).

Чаще всего люди не хотят вакцинироваться из-за недоверия к эффективности вакцин.

20% граждан убеждены, что последствия от вакцины могут быть хуже, чем от самой инфекции коронавируса. Чуть меньше людей (17%) не доверяют любой вакцинации вообще.

Стоит отметить, что среди пожилых граждан больше всего желающих сделать прививку. Наименьшее количество настроенных записаться на вакцинацию среди людей в возрасте 30-39 лет.

Напомним, что Украина подписала договор о поставках дополнительных 10 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 с американской фармацевтической компанией Pfizer. До конца 2021 года наша страна должна получить 20 миллионов доз этой вакцины.

Первая партия из 500 тысяч доз вакцины должна поступить в Украину уже в мае-июне, 4,5 миллиона доз — в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 миллионов доз — в четвертом квартале 2021 года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=news
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