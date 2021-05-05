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Главная Новости Общество медицина В Украине разработали три прототипа вакцин против коронавируса - в чем трудности реализации препаратов
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В Украине разработали три прототипа вакцин против коронавируса - в чем трудности реализации препаратов

В Украине есть научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19, однако есть препятствия для реализации препарата

сегодня, 09:55
Автор:

Кириєнко Анна

Три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин против коронавируса. Однако, чтобы завершить доклинические испытания, нужна лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своей колонке в "Украинской правде".

В Украине разработали три прототипа вакцин против коронавируса - в чем трудности реализации препаратов

Украинская вакцина против COVID-19 может появиться при одном условии. Фото: pravda.com

По словам секретаря, Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19. Это доказывают работы наших ученых. Однако для тестирования вакцин ученым нужна специальная лаборатория, что подходит для работы с микробами, которые могут вызвать серьезное и потенциально смертельное заболевание при вдыхании.

Весь лабораторный персонал должен находиться под контролем и получить прививки от вируса, чтобы избежать риска случайного или незамеченного заражения. Все процедуры, связанные с инфекционным материалом, должны выполняться в боксе биологической безопасности. Лаборатория должна иметь специальный план и инструкции по которым будет работать.

Кроме того, секретарь СНБО убежден, чтобы реализовать этот научный потенциал и обеспечить безопасность украинский, необходимо достичь автономизации производства. Это позволит стране противостоять будущим вызовам и самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор граждан.

Как объясняет Алексей Данилов, к базовому безопасному набору принадлежит питание, лечение, технологии и правопорядок.

Алексей Данилов также отметил, что о существовании опасного, однако неизвестного вируса узнал еще до 2020 года. Уже тогда в Украине пытались закупить и перевезти через границу с помощью подставных фирм максимально возможное количество медицинских средств и защитных изделий.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько украинцев против вакцинации от коронавируса.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/05/4/7292384/
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