В Украине разработали три прототипа вакцин против коронавируса - в чем трудности реализации препаратов

BTC/USD
55256.60
ETH/USD
3383.43
LTC/USD
331.29
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Три группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин против коронавируса. Однако, чтобы завершить доклинические испытания, нужна лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своей колонке в "Украинской правде".
Украинская вакцина против COVID-19 может появиться при одном условии. Фото: pravda.com
По словам секретаря, Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19. Это доказывают работы наших ученых. Однако для тестирования вакцин ученым нужна специальная лаборатория, что подходит для работы с микробами, которые могут вызвать серьезное и потенциально смертельное заболевание при вдыхании.
Весь лабораторный персонал должен находиться под контролем и получить прививки от вируса, чтобы избежать риска случайного или незамеченного заражения. Все процедуры, связанные с инфекционным материалом, должны выполняться в боксе биологической безопасности. Лаборатория должна иметь специальный план и инструкции по которым будет работать.
Кроме того, секретарь СНБО убежден, чтобы реализовать этот научный потенциал и обеспечить безопасность украинский, необходимо достичь автономизации производства. Это позволит стране противостоять будущим вызовам и самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор граждан.
Как объясняет Алексей Данилов, к базовому безопасному набору принадлежит питание, лечение, технологии и правопорядок.
Алексей Данилов также отметил, что о существовании опасного, однако неизвестного вируса узнал еще до 2020 года. Уже тогда в Украине пытались закупить и перевезти через границу с помощью подставных фирм максимально возможное количество медицинских средств и защитных изделий.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько украинцев против вакцинации от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости