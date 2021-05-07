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Главная Новости Общество медицина Известны даты, когда украинцы начнут получать вторую дозу вакцины
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Известны даты, когда украинцы начнут получать вторую дозу вакцины

Вакцинированные от коронавируса украинцы уже с 9 мая смогут получить вторую дозу препарата

сегодня, 13:16
Автор:

Вечканова Елена

На днях массовая вакцинация в Украине должна выйти на принципиально новый уровень. Все потому, что ранее привитые против коронавирусной болезни люди смогут заполучить вторую дозу вакцины. Сообщившего даты начала ревакцинации главного санврача страны Виктора Ляшко цитирует "Зеркало недели".

Известны даты, когда украинцы начнут получать вторую дозу вакцины

Вторую дозу вакцины украинцы начнут получать со следующей недели мая. Фото из открытых источников

Следующая майская неделя будет очень важной для многих наших соотечественников. Те, кто уже успел привиться, сможет заполучить вторую (и пока финальную) дозу изначального препарата.

Как объяснил Виктор Ляшко, для всех вакцин, которые имеются в наличие, сроки будут немного отличаться.

Ближе всех к получению повторной прививки находятся люди, которые изначально вакцинировали американским препаратом Pfizer. Вторая доза вакцины будет доступна этим украинцам уже с 9 мая.

11 мая смогут прийти за повторной вакцинацией украинцы, которых прививали CoronaVac.

Для тех же, кто получил прививку препаратом CoviShield, разработанным индийским отделением AstraZeneca, придется подождать больше всех — до 19 мая.

Все потому, что из-за различия в составах вакцин, отличается и сроки, которые должны пройти между усвоением первой и второй доз препарата. Для уже упомянутой CoviShield "перерыв" составляет целых 12 недель. А вот пациенты, получившие прививку CoronaVac и Pfizer, должны быть ревакцинированы в более короткие сроки — через 28 и 21 дней соответственно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Максима Степанова, Украине удалось справиться с третьей волной коронавирусной болезни. Помимо прочего в материале сообщается, когда в нашей стране "исчезнет" "красная" карантинная зона.

Также на портале мы рассказывали, что уже к середине лета Украина может получить специальный внутренний документ, который заменит так называемый "паспорт вакцинации". Что известно о ковидных сертификатах, можете узнать в нашей публикации.


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Источник: https://zn.ua/UKRAINE/ljashko-nazval-daty-nachala-vaktsinatsii-vtoroj-dozoj-kazhdoj-iz-vaktsin.html
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