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Украина спешит на помощь Индии: подробности

Украина будет поставлять гуманитарку для Индии

сегодня, 19:07
Автор:

Данило Матюха

Украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

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На сегодняшней встрече с основателем и владельцем компании Serum Institute of India, выпускающей вакцину CoviShield, Сайрусом Пунавалою Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни собирается подписать указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи, после чего в страну немедленно отправится груз со всем необходимым.

"Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ", — сообщил гарант.

В свою очередь Сайрус Пунавала заверил украинскую сторону, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат предварительно заказанную вакцину его фирмы, как только индийское правительство восстановит ее экспорт. Отметим, что до этого на терторию нашего государства уже завезли полмиллиона доз CoviShield.

Напомним, что в Индии четыре дня подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев COVID-19, отметка уже достигла почти 350 тысяч. Это максимальное число заразившихся с начала пандемии. Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индию охватил "коронавирусная шторм" и призвал граждан соблюдать меры безопасности, а также проходить вакцинацию.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш, местные жители похищали кислородные баллоны со складов районной больницы в городе Дамо. Охрану больницы взяла под контроль полиция.

Издание "Комментарии" уже сообщало, что в конце марта Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовольствием внутреннего спроса.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-vistupaye-za-nadannya-indiyi-gumanitarnoy-68309
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