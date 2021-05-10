Не одну, а шесть доз: как девушка «переборщила» с вакциной от коронавируса

В Италии 23-летней девушке по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer BioNTech против коронавируса. Об этом передает CNN.

Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

Случай произошел в одной из больниц в Тоскане в минувшее воскресенье. Медицинский работник случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, содержащим в общей сложности шесть доз. А осознал свою ошибку только вскоре после того, как была сделана прививка: увидел пять пустых шприцов.

Врачи заверили, что сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Каких-либо побочных эффектов медики не зафиксировали.

Сообщается, что пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной группе, потому что работает интерном в отделении больницы.

Начато внутреннее расследование. Но в медучреждении отмечают, что вероятнее всего это была просто человеческая ошибка, специально этого никто делать не хотел.

В начале апреля правительство Италии приняло постановление, согласно которому вакцинация стала обязательной для всех работников здравоохранения и аптек с целью защиты медицинского персонала, пациентов и уязвимых слоев населения.

Решено, что медицинские работники, которые отказываются от вакцины, будут по возможности переведены на должности, где они не контактируют с пациентами. Там, где это невозможно, теперь есть угроза отстранения от должности без оплаты.

Остается неясным, является ли указ конституционным, потому многие считают, что в будущем могут появится судебные дела.

По данным издания, после нескольких месяцев регистрации одного из самых высоких показателей инфицирования в Европе, Италия демонстрирует снижение показателей Covid-19.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач назвала болезнь, которая может быть последствием коронавируса.

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