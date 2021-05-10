Не одну, а шесть доз: как девушка «переборщила» с вакциной от коронавируса

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Италии 23-летней
девушке по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer BioNTech против коронавируса. Об
этом передает CNN.
Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников
Случай произошел
в одной из больниц в Тоскане в минувшее воскресенье. Медицинский работник
случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, содержащим в общей сложности
шесть доз. А осознал свою ошибку только вскоре после того, как была сделана
прививка: увидел пять пустых шприцов.
Врачи заверили,
что сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы. Каких-либо
побочных эффектов медики не зафиксировали.
Сообщается, что
пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной
группе, потому что работает интерном в отделении больницы.
Начато внутреннее
расследование. Но в медучреждении отмечают, что вероятнее всего это была просто
человеческая ошибка, специально этого никто делать не хотел.
В начале апреля
правительство Италии приняло постановление, согласно которому вакцинация стала
обязательной для всех работников здравоохранения и аптек с целью защиты
медицинского персонала, пациентов и уязвимых слоев населения.
Решено, что медицинские
работники, которые отказываются от вакцины, будут по возможности переведены на
должности, где они не контактируют с пациентами. Там, где это невозможно,
теперь есть угроза отстранения от должности без оплаты.
Остается неясным,
является ли указ конституционным, потому многие считают, что в будущем могут появится
судебные дела.
По данным
издания, после нескольких месяцев регистрации одного из самых высоких
показателей инфицирования в Европе, Италия демонстрирует снижение показателей
Covid-19.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что врач назвала болезнь, которая может быть последствием
коронавируса.
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