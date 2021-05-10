Врач назвала болезнь, которая может быть последствием коронавируса

Украинский врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у тех, кто переболел коронавирусом, могут начаться грибковые инфекции. Об этом медик сказала в эфире телеканала "Украина 24".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Врач пояснила ситуацию в Индии – там переболевшие жалуются на появление так называемого "черного грибка". По словам Логиновой, люди использовали в лечении не только стероиды, а и антибиотики. Антибиотики, отмечает медик, могут вызвать дисбиоз организма.

"На фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые угнетают воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции", — рассказала Логинова.

Врач добавила, что инфекция может поражать глаза, носовую полость и даже легкие. По словам инфекциониста, это довольно серьезная посткоронавирусная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19. Такое последствие коронавируса потребует антимикотического лечения специальными медикаментами.

Как добавила Логинова, чаще всего в нашей стране медики фиксируют у переболевших дисбактериозы, вызванные грибами Candida albicans и Aspergillus.

По словам врача, к инфекциям наиболее подвержены люди со слабым иммунитетом и веганы. Это объясняется тем, что не формируются достаточные антитела. Медик призвала включать белки в рацион.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач спрогнозировал, как может повернуться эпидемия коронавируса в Украине летом. По мнению эпидемиолога, Украина должна усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Врач убежден, что требовательнее нужно быть прежде всего к чиновникам и первым лицам государства.

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