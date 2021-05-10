Врач назвала болезнь, которая может быть последствием коронавируса

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Таисия Ерохина
Украинский врач-инфекционист
Татьяна Логинова заявила, что у тех, кто переболел коронавирусом, могут
начаться грибковые инфекции. Об этом медик сказала в эфире телеканала "Украина
24".
Коронавирус. Фото из открытых источников
Врач пояснила ситуацию
в Индии – там переболевшие жалуются на появление так называемого "черного
грибка". По словам Логиновой, люди использовали в лечении не только стероиды, а
и антибиотики. Антибиотики, отмечает медик, могут вызвать дисбиоз организма.
Врач добавила,
что инфекция может поражать глаза, носовую полость и даже легкие. По словам
инфекциониста, это довольно серьезная посткоронавирусная инфекция, которая затягивает
выздоровление после COVID-19. Такое последствие коронавируса потребует
антимикотического лечения специальными медикаментами.
Как добавила
Логинова, чаще всего в нашей стране медики фиксируют у переболевших дисбактериозы,
вызванные грибами Candida albicans и Aspergillus.
По словам врача,
к инфекциям наиболее подвержены люди со слабым иммунитетом и веганы. Это объясняется
тем, что не формируются достаточные антитела. Медик призвала включать белки в
рацион.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", врач спрогнозировал, как может повернуться эпидемия
коронавируса в Украине летом. По мнению эпидемиолога, Украина должна усилить
контроль за соблюдением карантинных ограничений. Врач убежден, что
требовательнее нужно быть прежде всего к чиновникам и первым лицам государства.
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