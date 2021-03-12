Обновился список лиц, которые могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди

В Украине пополнился список лиц, которые могут рассчитывать на получение вакцины от коронавируса вне очереди. О том, какие категории населения вошли в него, рассказал на брифинге Минздрава главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, сообщает "Сегодня".

Артистам и спортсменам разрешили вакцинироваться без очереди. Фото из открытых источников

По словам чиновника, вакцинация лиц из обновленного "внеочередного" списка может стимулировать рядовых граждан к участию в массовом прививке.

Итак, раньше других вакцину могут получить:

• руководители центральных органов исполнительной власти, а также главы местных администраций и их структурных подразделений по вопросам здравоохранения;

• нардепы;

• главные государственные санитарные врачи (столицы, областей, разных видов транспорта);

• участники боевых действий на Востоке Украины (АТО/ООС);

• представители и лидеры религиозных организаций;

• журналисты;

• ряд деятелей культуры — известные писатели, спортсмены, музыканты. При этом среди певцов и других представителей культурной сферы на вакцину вне очереди могут надеяться исключительно лица старше 60 лет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине появился специальный калькулятор для вычисления своего места в очереди на вакцинацию. Узнать, кто создал подобный ресурс, как он работает и найти ссылку, чтобы испытать его лично, можно в нашем материале. Спойлер — от вас калькулятор не понадобится ничего, кроме как указать свой возраст и ответить на несколько уточняющих вопросов.

Также на портале найдется информация о том, почему украинцев вакцинируют настолько медленно. Дополнительно можно прочитать о справках о прививке против коронавируса и как их получить гражданам нашего государства.

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