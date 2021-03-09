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Почему украинцев вакцинируют так медленно — объяснение специалиста

Вакцинация «продвигается» втрое медленнее, чем планировалось Минздравом

сегодня, 20:03
Автор:

Вечканова Елена

Массовая вакцинация от коронавируса не нашла достаточной поддержки среди украинцев. И отказ значительной части населения — не единственная причина весьма медленных темпов прививки в нашем государстве. Еще несколько объяснений сложившейся ситуации в личном Telegram-канале привел председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

Почему украинцев вакцинируют так медленно — объяснение специалиста

Вакцинация в Украине продвигается весьма медленно. Фото из открытых источников

Чиновник подчеркивает, что несмотря на высокий уровень недоверия украинцев к процессу вакцинации, эта процедура действительно необходима. По убеждению Радуцкого (и большинства других должностных лиц, не только украинских — ред.), пока только прививки против коронавируса можно назвать действительно эффективным противодействием глобальной пандемии. Специальные препараты способны помочь человеку выработать устойчивость к коронавирусу, а прививание значительной части населения создаст так называемый "коллективный иммунитет". Однако, по словам Михаила Радуцкого, пока Украина очень далека от такого явления, ведь темпы вакцинации оставляют желать лучшего.

Среди главных причин медленной вакцинации (кроме отказа самих украинцев) Радуцкий называет недостаточное количество квалифицированных медицинских бригад и вопросы оплаты их труда.

"В некоторых регионах на прошлой неделе работало 1-2 бригады. На этой неделе развернуто обучение дополнительных бригад. Сейчас есть 130 бригад, к концу этой недели, по сообщению Минздрава, подготовят 200 бригад. Расчетная "мощность" одной бригады составляет 80-100 прививок в сутки", — объясняет чиновник.

По его теоретическими подсчетам, даже с такими мощностями Украина способна вакцинировать 15-20 тысяч человек в сутки. Разумеется, это максимальная мощность медицинских бригад, а значит — большая нагрузка. И здесь всплывает финансовый вопрос.

"Тариф НСЗУ за каждое первую прививку составляет 25 грн, 65 грн — за вторую (8 тыс. грн уплачивается на этапе формирования бригады). Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию", — рассказывает Радуцкий.

По его информации, врачи в некоторых областях Украины медики, занимающиеся вакцинацией, так и не получили за свою работу обещанных премий, только слова. Михаил Радуцкий убежден, что для врачей следует зафиксировать оплату за прививание населения от коронавируса — в официальных документах медучреждений, т.к. это поможет стимулировать работников.

Также нардеп говорит, что врачи должны рассчитывать на существенную помощь от местных властей. Последним важным моментом в ускорении вакцинации Радуцкий называет улучшение информационной кампании.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, могут вакцинированы люди заболеть коронавирусом.

Также на портале найдется информация о том, кому категорически не рекомендуют делать прививки против COVID-19.


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Источник: https://t.me/radutsky/593
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Обусуждения

Bujhm

сегодня, 20:17

Объяснять почему нет - этому и депутаты и министры обучились быстро. А вот работать - так этому к сожалению нет.

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