Могут ли вакцинированные люди заболеть коронавирусом — экс-глава Минздрава

Вакцина от коронавирусом не является жизнедарующим эликсиром, полностью защищая от возможности заболеть. Все детали о действии препаратов, которым прививают украинцев, бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала журналистам телеканала "Украина 24".

Даже вакцинированные люди не застрахованы от коронавируса. Фото из открытых источников

По мнению экс-представительницы Кабмина, вакцинированные люди имеют такую же возможность подхватить вирус, как и остальные. Разница лишь в том, как болезнь будет протекать. Скалецкая уверена, что препарат вкупе с реакцией имунной системы человека помогает противостоять коронавирусу сполна.

"Вакцинированный человек тоже может болеть, ожидается, что он будет болеть бессимптомно или в легкой форме", — подчеркнула политик.

Также Зоряна Скалецкая добавляет, что люди, согласившиеся на вакцинацию, в меньшей степени могут быть разносчиком коронавируса. Это снова-таки зависит от взаимодействия препарата с человеческим иммунитетом — есть возможность того, что вирус в организме будет очень быстро блокирован, а затем и вовсе нейтрализован.

Сама по себе экс-министр уверена, что вакцинироваться украинцам необходимо. Об этом, по ее мнению, попросту "кричат" статистические данные по заболеванию. Украина, ожидаемо, находится на пороге третьей волны COVID-19 и, вполне возможно, введения новых жестких карантинных ограничений. Вакцинация поможет сбить "настойчивость" постоянно пытающегося мутировать коронавируса и снизить нагрузку на медицинскую систему страны.

При этом никакой информации о том, собирается ли сама Скалецкая вакцинироваться, пока нет.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, сколько украинцев после вакцинации ощутили на себе побочные эффекты введенного препарата. Дополнительно сообщалось общее количество привитых от "короны" соотечественников за первую неделю от прибытия вакцины в Украину.

Кроме этого, на портале найдется публикация о том, когда Украина сможет представить миру вакцину собственного изготовления.



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