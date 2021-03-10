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Главная Новости Общество медицина Ляшко: Справка о Covid-вакцинации для путешествий будет выдаваться бесплатно
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Ляшко: Справка о Covid-вакцинации для путешествий будет выдаваться бесплатно

Справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения Covid-вакцины

сегодня, 12:37
Автор:

Лиза Снисар

Главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что украинцы в ближайшем будущем смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от Covid-19 для пересечения границы, если такое требование будет введено какой-то страной. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ляшко: Справка о Covid-вакцинации для путешествий будет выдаваться бесплатно

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", — объяснил Ляшко.

По словам главного санитарного врача, справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения Covid-вакцины.

Напомним, что ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека. Также министр добавил, что из-за распространения новых штаммов инфекции ряд мировых стран уже ужесточил карантинные ограничения.

Как ранее сообщали "Комментарии", Максим Степанов заявил, что к концу лета 2021 года в Украине может появиться платная вакцинация от коронавируса Covid-19 в частных клиниках.

Также в ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса, который называют "британским", обнаружили уже в 111 странах мира. Количество смертей от него за прошлую неделю составило 60 323 (на 6% меньше периода неделей ранее). Отмечается, что рост заболеваемости за прошлую неделю был обусловлен увеличением количества больных в странах восточного Средиземноморья (10%), Африканском регионе (10%) и Европе (4%).


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/spravka-covid-vaktsinatsii-puteshestviy-budet-1615367147.html
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