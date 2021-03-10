ВОЗ: «Британский» штамм Covid обнаружили уже в 111 странах

Новый штамм коронавируса, который называют "британским", обнаружили уже в 111 странах мира. О б этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения за 9 марта.

По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса — разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 — на прошлой неделе зафиксировали еще в 5 странах. Также сообщается, что "южноафриканский" штамм коронавируса, который получил маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, зафиксирован еще в 3 странах, а в целом — в 58.

Коронавирус в мире - фото из открытых источников

Разновидность коронавируса, зафиксированного ранее в Бразилии и Японии, был подтвержден еще в 3 странах, теперь он присутствует в 32 государствах.

По подсчетам организации, всего за неделю с 1 по 7 марта в мире было зафиксировано 2 734 381 новый случай заболевания Covid-19, что на 2% больше, чем за предыдущий недельный период.

Отмечается, что рост заболеваемости за прошлую неделю был обусловлен увеличением количества больных в странах восточного Средиземноморья (10%), Африканском регионе (10%) и Европе (4%), тогда как незначительные спады наблюдались в Северной и Южной Америке (уменьшение на 2%), Юго-Восточной Азии (на 2%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%).

Количество смертей за прошлую неделю составило 60 323 (на 6% меньше периода неделей ранее).

Напомним, что ранее Максим Степанов заявил, что новые штаммы коронавируса Covid-19, "британский" и "южноафриканский", являются более заразными и опасными для человеческого организма. Он отметил, что кроме органов дыхания новый вид коронавируса начал поражать почки, печень и центральную нервную систему человека.