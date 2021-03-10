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Главная Новости Общество медицина Калькулятор очереди: украинцам предлагают вычислить дату своей вакцинации от коронавируса
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Калькулятор очереди: украинцам предлагают вычислить дату своей вакцинации от коронавируса

Украинцам, которые не имеют особых приоритетов для вакцинации, программа предлагает «места» в 2040 году

сегодня, 20:53
Автор:

Вечканова Елена

Главным развлечением 10 марта для украинцев стало определение возможного собственного места в очереди на прививку против коронавируса. Все из-за того, что украинец Валентин Туков и поляк Мачок Ковальский создали специальный калькулятор, который позволяет вычислить подобную информацию.

Калькулятор очереди: украинцам предлагают вычислить дату своей вакцинации от коронавируса

Можно вычислить, какое ваше место в очереди на вакцинацию. Фото из открытых источников

Основой ресурса стала платформа Omni Calculator, разрешающая проводить различные счетные операции на основе загруженной информации. Фактические данные, применяемые в калькуляторе очереди на вакцинацию, взятые разработчиками из официальных данных Министерства здравоохранения.

Главными моментами, учтенными при "решении календарных примеров", является количество вакцинированных жителей в неделю, общий процент лиц, которые планируют делать прививки, и исчисление времени, которое придется на это потратить.

Калькулятор очереди: украинцам предлагают вычислить дату своей вакцинации от коронавируса - фото 2

От человека, который хочет узнать "свое" место в очереди, просят лишь указать свой возраст (без имен и любой другой контактной информации), а также ответить "да" или "нет" на ряд уточняющих вопросов. Это позволит системе определить, принадлежит ли лицо к определенной "приоритетной" категории населения. Как отмечают сами разработчики калькулятора: чем старше человек, тем выше его местонахождение в очереди.

Калькулятор очереди: украинцам предлагают вычислить дату своей вакцинации от коронавируса - фото 3

Среди контрольно-уточняющих вопросов ресурс поинтересуется, не являетесь ли вы пациентом или работником медучреждения, не являетесь ли спасателем, военнослужащим, соцработником, не находитесь ли в учреждениях лишения свободы. Кроме того, на сайте придется ответить не беременны ли вы и не имеете ли никаких хронических заболеваний, которые могут стать противопоказаниями для вакцинации.

Калькулятор очереди: украинцам предлагают вычислить дату своей вакцинации от коронавируса - фото 4

Отметим, что "бум" в определении своего места в очереди произошел после соответствующей публикации ресурса "Буквы", представительница которого решила провести социальный эксперимент. "Комментарии" с радостью присоединились к энтузиазму коллег.

Итак, журналистке 26 лет, не имеющей сопутствующих хронических заболеваний, не беременной и не относящейся ни к каким "приоритетным" критериям, удастся вакцинироваться впервые в период между 3 января 2040-го и 14 ноябрем 2056. Правда, не стоит забывать и о второй дозе вакцины. Ее придется подождать еще дольше — от 24 января 2040 го по 5 декабря 2056. Именно такие данные представила система при нынешних темпах вакцинации.

Калькулятор очереди: украинцам предлагают вычислить дату своей вакцинации от коронавируса - фото 5

Похоже, что подобным изобретением создатели калькулятора решили привлечь внимание общественности к медленным темпам вакцинации в Украине. При этом Валентин Туков в колонке на "УП" утверждает, что даже долгое ожидания своего прививки важно, ведь она является "фантастическим новым оружием против вируса".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему, по мнению нардепа Михаила Радуцкого, в Украине настолько медленные темпы вакцинации.

Также на портале можно узнать, кому категорически нельзя делать прививки против COVID-19.


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