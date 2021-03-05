Степанов: В лист ожидания на Covid-вакцинацию записались почти 128 тысяч украинцев

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня, 5 марта, в лист ожидания вакцинации от коронавируса записалось уже почти 128 000 украинцев, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодня на вакцинацию записалось уже 127 628 человек", — сказал Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Вакцинация от коронавируса - фото из открытых источников Отметим, что 1 марта на портале "Дія" была открыта запись в лист ожидания на вакцинацию от Covid-19. Также запись производится через контакт-центр Минздрава и на портале "Вакцинация от COVID-19". Сама вакцинация в Украине официально началась 24 февраля 2021 года. Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что вакцина от коронавируса будет продаваться в коммерческих учреждениях Украины, а цена этой вакцины у производителя будет стартовать от $15 до $20. По словам Шмыгаля, пока коммерческого обращения вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса. Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, что отечественные ученые могут разработать собственную вакцину от коронавирусной болезни, которая сможет конкурировать с препаратами мировых компаний. По словам Шмыгаля, украинские ученые вполне способны сделать эффективную вакцину, тем более, что некоторые ученые принимали участие в разработке препаратов для других стран. Также премьер добавил, что украинская вакцина уже находится в процессе создания. Также в зоопарке американского города Сан-Диего пять бонобо и четыре орангутана получили вакцину от Covid-19, предназначенную для домашних животных. Вакцинировать животных решили после того, как восемь горилл в январе заразились Covid-19.



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