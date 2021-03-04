В американском зоопарке гориллы получили прививку от Covid-19

В зоопарке американского города Сан-Диего пять бонобо и четыре орангутана получили вакцину от Covid-19, предназначенную для домашних животных. Вакцинировать животных решили после того, как восемь горилл в январе заразились Covid-19, передает Business Insider.

Гориллы из зоопарка Сан-Диего получили прививку от Covid-19 - фото из открытых источников

Сообщается, что экспериментальную Covid-вакцину разработала ветеринарная фармкомпания Zoetis. Гориллы из зоопарка Сан-Диего стали первыми приматами, которые получили укол от коронавируса.

Также отмечается, что данная вакцина непригодна для использования человеком.

Напомним, что ранее стало известно, что в зоопарке, который расположен в городе Сан-Диего две гориллы заразились коронавирусом. Анализы подтвердили наличие болезни у животных. Ветеринары заметили, что животные стали часто чихать и взяли у них анализы. Согласно полученным результатам, в анализах выявили РНК коронавируса.

Сотрудники зоопарка отмечают, что у них есть подозрения, что гориллы заразились Covid-19 от члена команды охраны дикой природы парка, у которого был положительный результат теста на наличие вируса. Хотя он, по словам персонала, соблюдал все меры безопасности, носил маску и перчатки.



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