Ученые рассказали, какие животные вымрут до конца века

Белые медведи могут исчезнуть до конца текущего столетия, если человечество никак не изменит свою деятельность по вопросам аномального потепления. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на исследование Nature Climate Change.

По мнению ученых, некоторые популяции белых медведей уже находятся на грани исчезновения, ведь земли, вскрытые арктическим льдом, постепенно уменьшаются. А ведь хищникам нужен лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей, основной источник своей пищи. Из-за глобального потепления хищникам приходится преодолевать большие расстояния в поисках еды. Это отрицательно сказывается на вынашивании потомства, ведь у самок не откладывается столько жира, нужного для выделения молока.

Данные результаты подтверждают предыдущие исследования, в которых были предсказания, что белые медведи могут остаться лишь в далеких северных регионах в малом количестве.

Ранее "Комментарии" публиковали исследование, в котором была названа привычка, что развивает креативность.

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