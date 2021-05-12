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Главная Новости Общество медицина Украина получит 90 миллионов долларов на вакцинацию: куда пойдут деньги
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Украина получит 90 миллионов долларов на вакцинацию: куда пойдут деньги

Специальный кредит нашей стране выдадут в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине»

сегодня, 13:34
Автор:

Вечканова Елена

Совсем скоро в медицинской сфере Украины появится дополнительных 90 миллионов долларов. Как информирует "Радио Свобода", такую внушительную сумму наша страна получит от Мирового банка. Уже одобренные на выдачу финансы планируют направить на улучшение борьбы с коронавирусным заболеванием.

Украина получит 90 миллионов долларов на вакцинацию: куда пойдут деньги

Мировой банк одобрил 90 млн долларов кредита для Украины. Фото из открытых источников

Одним из приоритетных направлений, профинансированных этим кредитом, должна стать вакцинация против COVID-19. Таким образом в Европе надеются, что Украина ускорит темпы массового получения прививок от коронавируса населением.

В центре внимания для вакцинации планируется оставить представителей так называемых "групп риска", которые уже начали активно получать препарат против ковида. Также собираются обратить внимание на тех, кто может получить любые осложнения после коронавирусной болезни.

Помимо прочего на веб-портале Мирового банка сообщается еще о нескольких направлениях, которые могут быть оплачены из полученного многомиллионного заема. Украинцам предлагают улучшить информационную кампанию, связанную с коронавирусом и вакцинацией, и наладить материально-техническую базу — для своевременной доставки и правильного хранения вакцин.

Также из полученного кредита Украина сможет рассчитаться с поставщиками противоковидных препаратов.

О вероятном получении подобного кредита в Украине стало известно еще в конце апреля. Тогда сообщалось, что такой заем улучшит сотрудничество нашей страны с мировой инициативой COVAX. Напомним, эта организация помогает странам мира заключать договора на получение дополнительных доз вакцины против коронавируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, когда украинцам стоит ожидать очередной, уже четвертой волны коронавирусного заболевания.

Также на портале вы можете узнать, можно ли вакцинироваться против COVID-19 людям, у которых диагностированы любые хронические болезни.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-svitovyi-bank-pozyka-vaktsynatsia/31250143.html
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