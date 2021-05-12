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Когда в Украине прогнозируют четвертую волну коронавируса

В Раде озвучили прогноз относительно четвертой волны коронавируса в Украине и рассказали, кто может заболеть

сегодня, 12:19
Автор:

Таисия Ерохина

Осенью 2021 в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса. Такое заявление сделал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования ВРУ, народный депутат от "слуг народа" Михаил Радуцкий, говорится на официальном сайте политсилы.

Когда в Украине прогнозируют четвертую волну коронавируса

Коронавирус в Украине. Фото из открытых источников

По его словам, украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения COVID 19.

"Установлено, что иммунитет, который производится после болезни, непродолжительный", — заявил Михаил Радуцкий.

Поэтому он отмечает наличие значительного риска повторно заразиться через 3-4 месяца. Как отметил нардеп, те, кто болел во время третьей волны в нашей стране, теоретически могут снова оказаться в больнице осенью.

По мнению главы парламентского комитета, Министерству здравоохранения Украины необходимо уже сейчас учесть опыт третьей волны и исправить ошибки. В частности Михаил Радуцкий отметил о ситуации с оборудованием больниц кислородными станциями.

Напомним, третья волна коронавируса в Украине была самой тяжелой с начала пандемии на территории государства. Такое мнение на днях высказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. В Минздраве заявили, что страна уже вышла из третьей волны, однако не исключают очередной всплеск.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач назвала болезнь, которая может быть следствием коронавируса . Медик объяснила ситуацию в Индии. Ведь там те, кто переболели коронавирусной инфекцией, жалуются на появление так называемого "черного грибка". Врач рассказала, или сталкиваются с грибковыми инфекциями после болезни COVID -19 украинцы.


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Источник: https://sluga-narodu.com/mykhaylo-radutskyy-pro-chetvertu-khvyliu-covid-19-pasporty-vaktsynatsii-ta-pidvyshchennia-zarplat-medykam/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=12.04radutskiy
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