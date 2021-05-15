Когда Украина запустит COVID-сертификаты - ответ Минздрава

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Елизавета Черных
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, нашего государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ и от Евросоюза. Украинская власть будет готова внедрить документы уже с 1 июля 2021 года. Такой информацией чиновник поделился с журналистами 15 мая, пишет РБК-Украина.
Когда Украина запустит COVID-сертификаты - фото из открытых источников
Со слов Ляшко, на данный момент все данные о прививании против коронавируса вносят в электронную систему здравоохранения. Кроме того, работает группа из Минздрава, НСЗУ и Минцифры, параллельно сотрудничая с ВОЗ и Евросоюзом. Она нарабатывает технические моменты, которые после внедрения в ЕС будут действовать и в нашей стране.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания.
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