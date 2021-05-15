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Когда Украина запустит COVID-сертификаты - ответ Минздрава

По словам Виктора Ляшко, что будет утверждено ВОЗ, то и будет внедряться в нашей стране

сегодня, 17:49
Автор:

Елизавета Черных

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, нашего государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ и от Евросоюза. Украинская власть будет готова внедрить документы уже с 1 июля 2021 года. Такой информацией чиновник поделился с журналистами 15 мая, пишет РБК-Украина. 

Когда Украина запустит COVID-сертификаты - ответ Минздрава

Когда Украина запустит COVID-сертификаты - фото из открытых источников

"Украина принимает участие в двух рабочих группах по введению ковидных сертификатов. Одна — от ВОЗ, вторая — от ЕС, которая предлагает определенные привилегии для вакцинированных лиц или людей с иммунитетом в условиях карантинных ограничений. То есть посещать концерты, кинотеатры, торговые центры и тому подобное. Что конкретно — это еще не решено", — заявил санитарный врач. 

Со слов Ляшко, на данный момент все данные о прививании против коронавируса вносят в электронную систему здравоохранения. Кроме того, работает группа из Минздрава, НСЗУ и Минцифры, параллельно сотрудничая с ВОЗ и Евросоюзом. Она нарабатывает технические моменты, которые после внедрения в ЕС будут действовать и в нашей стране. 

"Мы не будем "белой вороной". Что будет утверждено ВОЗ — то будет и у нас, что будет в Евросоюзе — то будет и у нас...По словам министра здравоохранения, с 1 июля мы готовы запустить такие сертификаты", — заявил Ляшко. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания. 




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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/ukraina-gotova-zapustit-covid-sertifikaty-1621088005.html
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