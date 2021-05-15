В Минздраве готовятся к новой волне пандемии коронавируса

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Елизавета Черных
По словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Об этом чиновник сказал журналистам 15 мая, пишет издание РБК-Украина.
В Минздраве готовятся к новой волне эпидемии коронавируса - фото из открытых источников
Однако санитарный врач не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания.
Напомним, что на сайте Министерства здравоохранения появился обновленный список карантинных зон. Согласно обновленным данным, Черкасская область пока еще остается "оранжевой", так как коэффициент обнаружения случаев инфицирования 14 мая превысил отметку в 20% и составил 20,8%. В то же время в остальных областях нет отклонений от установленной нормы. К слову, самый маленький процент в Винницкой области — 4,8%.
Ранее портал "Комментарии" писал, что на сегодняшний день одной из самых популярных и самых обсуждаемых тем среди людей является вакцинация от коронавируса. У многих уже сформировалось мнение и четкая позиция в этом вопросе, а некоторые до сих пор не знают, сделали бы они прививку. R&B Group провели опрос среди украинцев и выяснили их отношение к вакцинации.
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