В Минздраве готовятся к новой волне пандемии коронавируса

По словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Об этом чиновник сказал журналистам 15 мая, пишет издание РБК-Украина.

В Минздраве готовятся к новой волне эпидемии коронавируса - фото из открытых источников

"Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации", — заявил Виктор Ляшко.

Однако санитарный врач не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания.

Напомним, что на сайте Министерства здравоохранения появился обновленный список карантинных зон. Согласно обновленным данным, Черкасская область пока еще остается "оранжевой", так как коэффициент обнаружения случаев инфицирования 14 мая превысил отметку в 20% и составил 20,8%. В то же время в остальных областях нет отклонений от установленной нормы. К слову, самый маленький процент в Винницкой области — 4,8%.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на сегодняшний день одной из самых популярных и самых обсуждаемых тем среди людей является вакцинация от коронавируса. У многих уже сформировалось мнение и четкая позиция в этом вопросе, а некоторые до сих пор не знают, сделали бы они прививку. R&B Group провели опрос среди украинцев и выяснили их отношение к вакцинации.





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