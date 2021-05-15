Что думают украинцы о вакцинации от COVID-19 - опрос

На сегодняшний день одной из самых популярных и самых обсуждаемых тем среди людей является вакцинация от коронавируса. У многих уже сформировалось мнение и четкая позиция в этом вопросе, а некоторые до сих пор не знают, сделали бы они прививку. R&B Group провели опрос среди украинцев и выяснили их отношение к вакцинации.

Украинцы рассказали, что думают о вакцинации - фото: из открытых источников

Из всех опрошенных, 53% отметили, что не стали бы вакцинироваться даже при условии, что это можно было бы сделать бесплатно. Еще 32% точно заявили о том, что готовы сделать прививку от COVID-19. А вот 15% пока еще не определились, готовы ли они вакцинироваться или нет. Стоит отметить, что еще за месяц до этого опроса число людей, которые наотрез отказываются вакцинироваться было больше на 7%, а тех, кто готов делать прививку — на 5% меньше.

Также респондентам был задан вопрос о том, справится ли по их мнению система здравоохранения с вакцинацией украинцев. Положительный ответ дали 25% опрошенных. А вот в обратном убеждены 44%. Еще 31% считает, что справится, но частично.

Каждый из опрошенных также ответил на вопрос, соблюдают ли украинцы меры предосторожности в период пандемии в стране. Из них 49% заявили, что окружающие не соблюдают меры предосторожности. А 41% считает, что все же украинцы наоборот придерживаются всех норм. Еще 7% отметили, что украинцы не придерживались этих норм и ранее.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опасна. Также издание информировало о том, что в Украине разрабатывают три вакцины против COVID-19 — детали о каждой из них.

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