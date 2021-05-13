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В Украине разрабатывают три вакцины против COVID-19 - детали о каждой из них

В Украине создали три препарата, которые смогут стать эффективными вакцинами против коронавируса

сегодня, 12:16
Автор:

Кириєнко Анна

Украинские ученые занимаются разработкой трех вакцин против коронавируса. Из них две уже получили государственное финансирование. Данную информацию сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью изданию "Сегодня". Главный санитарный врач страны подробно описал каждую из этих вакцин. На основе этого давайте рассмотрим их особенности.

В Украине разрабатывают три вакцины против COVID-19 - детали о каждой из них

Украинские вакцины от COVID-19 - подробнее о препаратах. Фото: cdnimg.rg.ru

Созданием первой вакцины занимается Институт биологии клетки во Львове. Для этого препарата белок коронавируса выращивается на дрожжах. Далее он очищается и доводится до лекарственной формы. Эффективная вакцина, разработанная по такому же способом защищает против гепатита В.

Исследования препарата в лабораторных условиях продлятся до сентября. Далее вакцина будет тестироваться на животных.

Вторая вакцина разрабатывается в Институте биохимии им. Палладина. Как отмечает Виктор Ляшко, это лекарство разрабатывается по схожему принципу, но по другой технологии. Результаты исследований этой вакцины ожидаются на осень 2021 года.

Две вышеупомянутые вакцины финансируются "Украинским фондом исследований по конкурсной основе".

Третья вакцина не финансируется государством вовсе. Препарат разработал Михаил Фаворов совместно с компанией "Диапроф-Мед". Сейчас препарат на стадии производства лекарственной формы, чтобы начать клинические испытания. Этой разработке нужно пройти еще долгий путь, чтобы получить госфинансирование.

Как подытожил Виктор Ляшко, производство собственной вакцины — длительный процесс, поскольку клинические исследования любого препарата продолжаться долго.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, когда вакцинируют украинцев, которые записались на прививки через "Дию".


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Источник: https://www.segodnya.ua/ua/interview/za-vakcinaciyu-vne-ocheredi-budet-otvetstvennost-intervyu-s-viktorom-lyashko-1524397.html
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