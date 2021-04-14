Врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опасна

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Таисия Ерохина
Руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания"
Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса,
которая имеет отличный от первой тип производства. Об этом она сказала в эфире
телеканала "Украина 24".
Коронавирус. Фото из открытых источников
Как рассказала Гук, в Украине приходится учитывать ситуацию с вакцинами. По
ее словам, возможность вакцинации другим производителем допустима. Однако врач
говорит о важности методики производства вакцины. То есть это может быть
РНК-вакцина, векторная или инактивированная вакцина.
Врач объяснила, что вторая доза вакцины называется бустерной. С ее
помощью активируется т-клеточный иммунитет, который больше принимает участие в
длительной защите от любой вирусной инфекции.
Напомним, американский врач рассказала, когда те,
кто переболел коронавирусом, могут получить вакцину от Covid-19. Медик пояснила,
нужно ли вообще вакцинироваться тем, кто недавно перенес эту инфекцию. По
словам медицинского аналитика, при получении вакцины от коронавируса необходимо
принимать во внимание одно из важных условий: вы должны убедиться, что здоровы.
Ранее в НАН сообщили, когда в Украине начнется спад
заболеваемости коронавирусом в апреле 2021 года, а когда следует ожидать
пика смертности. Отметим, что прогноз ученых совпадает с тем, который недавно
озвучивали в Минздраве.
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