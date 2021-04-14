logo
Русский Українська

BTC/USD

63578.97

ETH/USD

2332.58

LTC/USD

265.66

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые спрогнозировали, когда коронавирус в Украине пойдет на спад
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые спрогнозировали, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

В НАН сообщили, когда в Украине начнется спад заболеваемости коронавирусом в апреле 2021 года, а когда ожидать пика смертности

сегодня, 11:41
Автор:

Таисия Ерохина

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, поэтому теперь динамика новых случаев должна пойти на спад. Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук.

Ученые спрогнозировали, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

Коронавирус. Фото из открытых источников

По данным ученых, с 7 по 13 апреля в Украине был пройден пик количества новых случаев в день.

"Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", — говорится в сообщении.

Однако касательно летальных случаев, то пиковый период еще впереди. По прогнозу, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Кроме того, сейчас Украина преодолевает пик по количеству новых госпитализаций. Показатель медленно снижается. Хотя наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, пока еще растет. В НАН прогнозируют, что улучшение госпитальной динамики будет происходить примерно через две недели.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине обнаружили 14 553 новых случаев инфицирования коронавирусом (при этом 13 апреля количество новых случаев составляло 11680). В частности, COVID диагностирован у 612 детей и 426 медицинских работников. Наибольшее количество зараженных за минувшие сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. За все время пандемии в стране коронавирус подтвердили у 1887338 человек, а также зарегистрировали 38225 летальных случаев.

Как ранее сообщалось, врач рассказал, какие регионы Украины уже прошли пик коронавируса. Инфекционист назвал три области в Украине, которым удалось во время волны весной 2021 года пройти пик заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, Украина достигнет плато на этой неделе. Количество больных в день может возрасти до 25-30 тысяч человек. Но все еще немало областей остаются в зоне риска.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7718
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ