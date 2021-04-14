Ученые спрогнозировали, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, поэтому теперь динамика новых случаев должна пойти на спад. Об этом говорится в исследовании Национальной академии наук.

Коронавирус. Фото из открытых источников

По данным ученых, с 7 по 13 апреля в Украине был пройден пик количества новых случаев в день.

"Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение", — говорится в сообщении.

Однако касательно летальных случаев, то пиковый период еще впереди. По прогнозу, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе.

Кроме того, сейчас Украина преодолевает пик по количеству новых госпитализаций. Показатель медленно снижается. Хотя наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, пока еще растет. В НАН прогнозируют, что улучшение госпитальной динамики будет происходить примерно через две недели.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине обнаружили 14 553 новых случаев инфицирования коронавирусом (при этом 13 апреля количество новых случаев составляло 11680). В частности, COVID диагностирован у 612 детей и 426 медицинских работников. Наибольшее количество зараженных за минувшие сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. За все время пандемии в стране коронавирус подтвердили у 1887338 человек, а также зарегистрировали 38225 летальных случаев.

Как ранее сообщалось, врач рассказал, какие регионы Украины уже прошли пик коронавируса. Инфекционист назвал три области в Украине, которым удалось во время волны весной 2021 года пройти пик заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, Украина достигнет плато на этой неделе. Количество больных в день может возрасти до 25-30 тысяч человек. Но все еще немало областей остаются в зоне риска.

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