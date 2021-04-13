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Степанов сделал важное заявление о третьей волне коронавируса

Министр призвал украинцев соблюдать все существующие карантинные ограничения

сегодня, 11:35
Автор:

Елизавета Черных

Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает,  что страна достигла пика третьей волны коронавирусного заболевания, поскольку сейчас наблюдается стабилизация ситуации, а количество госпитализаций снижается. Степанов также подчеркнул, что так обстоят дела во всех областях. Об этом министр сказал во время сегодняшнего брифинга, пишет "Украинская правда". 

Степанов сделал важное заявление о третьей волне коронавируса

Максим Степанов - фото: UA|TV

"Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам", — сказал глава Минздрава. 

Во время выступления чиновник  также подчеркнул уменьшение количества вызовов скорой помощи, а также он рассказал о ситуации на Западе Украины. По его словам, благодаря усиленным карантинным ограничениям, ситуация в западных регионах также улучшилась. 

Министр здравоохранения обратился к украинцам с призывом соблюдать все существующие ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, а полицию — контролировать их соблюдение. 

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на  13 апреля на территории страны зафиксировали 11 680 новых случаев заражения коронавирусом. При этом COVID-19 диагностирован у 501 ребенка и 366 медицинских работников. Также сообщается, что за прошлые сутки от последствий заболевания скончалось 457 человек, в то время как по состоянию на 12 апреля число умерших составило 287.  По данным Степанова, за минувшие сутки выздоровело 14 019 человек, а также 2 334 пациентов с коронавирусом доставлены в больницу.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/13/7289990/
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