Степанов сделал важное заявление о третьей волне коронавируса

Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что страна достигла пика третьей волны коронавирусного заболевания, поскольку сейчас наблюдается стабилизация ситуации, а количество госпитализаций снижается. Степанов также подчеркнул, что так обстоят дела во всех областях. Об этом министр сказал во время сегодняшнего брифинга, пишет "Украинская правда".

Максим Степанов - фото: UA|TV

"Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам", — сказал глава Минздрава.

Во время выступления чиновник также подчеркнул уменьшение количества вызовов скорой помощи, а также он рассказал о ситуации на Западе Украины. По его словам, благодаря усиленным карантинным ограничениям, ситуация в западных регионах также улучшилась.

Министр здравоохранения обратился к украинцам с призывом соблюдать все существующие ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, а полицию — контролировать их соблюдение.

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 13 апреля на территории страны зафиксировали 11 680 новых случаев заражения коронавирусом. При этом COVID-19 диагностирован у 501 ребенка и 366 медицинских работников. Также сообщается, что за прошлые сутки от последствий заболевания скончалось 457 человек, в то время как по состоянию на 12 апреля число умерших составило 287. По данным Степанова, за минувшие сутки выздоровело 14 019 человек, а также 2 334 пациентов с коронавирусом доставлены в больницу.





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