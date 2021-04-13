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Главная Новости Общество медицина В Украине резко возросло количество смертей пациентов с COVID-19
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В Украине резко возросло количество смертей пациентов с COVID-19

Всего в стране зарегистрировано 11 680 новых случаев заболевания

сегодня, 08:53
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на  13 апреля на территории страны зафиксировали 11 680 новых случаев заражения коронавирусом. При этом COVID-19 диагностирован у 501 ребенка и 366 медицинских работников. Данные министр обнародовал в Facebook.

В Украине резко возросло количество смертей пациентов с COVID-19

В Украине резко возросло количество смертей пациентов с COVID-19 - фото из открытых источников

Также сообщается, что за прошлые сутки от последствий заболевания скончалось 457 человек, в то время как по состоянию на 12 апреля число умерших составило 287. 

По данным Степанова, за минувшие сутки выздоровело 14 019 человек, а также 2 334 пациентов с коронавирусом доставлены в больницу. За сутки было совершено 83 975 тестирований на выявление заболевания. 

Напомним, что осенью 2021 года в Украине возможна новая волна коронавируса, если ход эпидемии резко не изменят майские праздники и Пасха. Такое мнение высказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита. По мнению эксперта, всплеск заболеваемости Covid-19 после Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая, возможен. Однако Курпита прогнозирует, что вряд ли будет наблюдаться такая динамика заболеваемости, которая фиксируется сейчас. Кроме того, резко ускорить ход эпидемии, отметил врач, может появление нового штамма вируса. Инфекционист допускает, что осенью 2021 года в Украине может начаться следующая волна коронавируса. Врач подчеркнул, что люди во время празднования Пасхи должны не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее интернет-издание  "Комментарии" писало, что, согласно исследованию ученых из Эдинбурга, уменьшает риск смерти от коронавируса. 


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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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