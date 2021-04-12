Врач рассказал, когда в Украине возможна следующая волна коронавируса

Осенью 2021 года в Украине возможна новая волна коронавируса, если ход эпидемии резко не изменят майские праздники и Пасха. Такое мнение высказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита, сообщает "РБК-Украина".

Коронавирус. Фото из открытых источников

По мнению эксперта, всплеск заболеваемости Covid-19 после Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая, возможен. Однако Курпита прогнозирует, что вряд ли будет наблюдаться такая динамика заболеваемости, которая фиксируется сейчас. Кроме того, резко ускорить ход эпидемии, отметил врач, может появление нового штамма вируса.

Инфекционист допускает, что осенью 2021 года в Украине может начаться следующая волна коронавируса.

Врач подчеркнул, что люди во время празднования Пасхи должны не пренебрегать правилами безопасности.

"Пример прошлого года показал, что пасхальные праздники не стали триггером, который бы запустил очередную волну эпидемии", — отметил инфекционист.

Напомним, что врач назвал три области в Украине, которым удалось в апреле 2021 года пройти пик заболеваемости коронавирусом. По его мнению, введение общенационального локдауна в Украине сейчас не будет эффективным. Об этом следовало думать раньше.

По словам эксперта, Украина достигнет плато на этой неделе. Так, количество больных в день может возрасти до 25-30 тысяч человек. Немало областей до сих пор остаются в зоне риска.

Ранее сообщалось, что врач объяснила, почему человек может повторно заболеть коронавирусом и кто из украинцев находится в группе риска. Кроме того, медики говорят о так называемом "длинном ковиде", или "постковидном синдроме".

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