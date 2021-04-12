Сезонные колебания метеорологических условий способны влиять на частоту развития многих инфекционных заболеваний, в частности на коронавирус. Группа ученых из Эдинбурга провела анализ уровня смертности с солнечной активностью в разных странах. Они пришли к выводу, что ультрафиолетовое излучение может представлять спасительное влияние. При этом, по словам специалистов, наличие витамина D здесь не имеет значения. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Wiley online library.

Ученые рассказали, что уменьшает риск смерти от коронавируса - фото из открытых источников

Сообщается, что во время эксперимента ученые учитывали все факторы, которые могут влиять на восприятие инфекций и риск летального исхода, к примеру, пол, расу, возраст, плотность населения и другие.

Исследователи провели сравнение всех зафиксированных случаев смерти от последствий коронавируса в континентальной части Штатов с уровнем ультрафиолетового излучения в 2474 округах в течении этого же периода.

Во время исследования специалистам удалось выяснить, что у граждан, проживающих в районах с высоким уровнем воздействия УФА-лучей, шансы умереть от COVID-19 ниже, если сравнивать с жителями менее солнечных районов. Ученые провели аналогичное исследование в Англии и Италии и пришли к такому же выводу.

При этом ученые отметили, что результаты исследования нельзя объяснить высоким уровнем витамина D. Во время эксперимента задействовали только области с низким уровнем UVB-излучения, который необходим для достаточной выработки витамина D в организме.

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