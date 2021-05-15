Карантинные зоны в Украине: какая область осталась "оранжевой"

На сайте Министерства здравоохранения появился обновленный список карантинных зон. По состоянию на 15 мая в "оранжевой" зоне осталась только одна область. Остальные области перешли в "желтую" зону.

В Украине только одна область осталась в "оранжевой" зоне - фото: из открытых источников

Согласно обновленным данным, Черкасская область пока еще остается "оранжевой", так как коэффициент обнаружения случаев инфицирования 14 мая превысил отметку в 20% и составил 20,8%. В то же время в остальных областях нет отклонений от установленной нормы. К слову, самый маленький процент в Винницкой области — 4,8%.

Отметим, что "оранжевая" карантинная зона предусматривает ограничения работы хостелов, спортзалов, туристических баз, ресторанов, ночных клубов, заведений культуры, фитнес центров, детских лагерей.

Перевозка пассажиров в этой зоне осуществляется так немного иначе, чем обычно. Водитель может набирать пассажиров только на половину сидячих мест.

Для желтой зоны, в которой сейчас оказались все остальные области Украины, действуют уже немного другие правила. Так, к примеру, запрещено находиться в транспорте, магазинах и т.д. без масок. Запрещена работа ночных клубов и проведение банкетов и праздничных мероприятий в общепитах. Так же запрещена работа заведений питания после 24:00 и до 7 часов утра.

Так же, как и в "оранжевой" зоне, может работать общественный транспорт. То есть, брать пассажиров не более чем 50% от количества сидячих мест.





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