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В правительстве сказали, до какого месяца продлят карантин в Украине

Глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал дату продления адаптивного карантина в Украине в 2021 году

сегодня, 19:19
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине планируют снова продлить карантин. Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал месяц – речь идет об августе. Об этом премьер-министр заявил в интервью "РБК-Украина" сегодня, 10 мая.

В правительстве сказали, до какого месяца продлят карантин в Украине

Карантин в Украине. Фото из открытых источников

Как пояснил глава правительства, речь идет об адаптивной модели карантина, которая в нашей стране действует до конца июня 2021 года. Шмыгаль отметил, что пересмотреть систему карантинного зонирования в сторону смягчения могут в таком случае: ко Дню Независимости в Украине вакцинируется большинство жителей.

Пока что, по словам главы Кабмина, адаптивный карантин показывает эффективность. Если во всех регионах показатели будут находиться в пределах нормы, то страна будет жить в "зеленой" зоне. Ограничения будут усиливать в отдельных регионах, когда динамика будет ухудшаться.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что предпосылок к введению общенационального локдауна в Украине не наблюдается. Если ситуация обострится, то области будут закрывать в индивидуальном порядке.

Напомним, правительство решило продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации в Украине. Соответственно был продлен и общенациональный карантин.

Сейчас в Украине не осталось ни одной "красной" зоны карантина. Но все еще на "оранжевом" уровне эпидопасности остается ряд областей. Но в большинстве же регионов – "желтая" или "зеленая" зона карантина.

Как сообщал портал "Комментарии" накануне, в Минздраве пояснили, когда область покидает "красную" зону карантина. Есть определенные временные рамки, которые указывают на необходимость изменения того или иного карантинного уровня.


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/kabmin-prodlit-adaptivnyy-karantin-avgusta-1620659957.html
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