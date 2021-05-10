В правительстве сказали, до какого месяца продлят карантин в Украине

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Таисия Ерохина
В Украине
планируют снова продлить карантин. Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль
назвал месяц – речь идет об августе. Об этом премьер-министр заявил в интервью "РБК-Украина"
сегодня, 10 мая.
Карантин в Украине. Фото из открытых источников
Как пояснил глава
правительства, речь идет об адаптивной модели карантина, которая в нашей стране
действует до конца июня 2021 года. Шмыгаль отметил, что пересмотреть систему
карантинного зонирования в сторону смягчения могут в таком случае: ко Дню
Независимости в Украине вакцинируется большинство жителей.
Пока что, по
словам главы Кабмина, адаптивный карантин показывает эффективность. Если во
всех регионах показатели будут находиться в пределах нормы, то страна будет
жить в "зеленой" зоне. Ограничения будут усиливать в отдельных регионах, когда
динамика будет ухудшаться.
Кроме того,
Шмыгаль сообщил, что предпосылок к введению общенационального локдауна в
Украине не наблюдается. Если ситуация обострится, то области будут закрывать в
индивидуальном порядке.
Напомним, правительство решило
продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации в Украине. Соответственно был
продлен и общенациональный карантин.
Сейчас в
Украине не осталось ни одной "красной" зоны карантина. Но все еще на "оранжевом"
уровне эпидопасности остается ряд областей. Но в большинстве же регионов – "желтая"
или "зеленая" зона карантина.
Как сообщал
портал "Комментарии" накануне, в Минздраве пояснили, когда
область покидает "красную" зону карантина. Есть определенные временные
рамки, которые указывают на необходимость изменения того или иного карантинного
уровня.
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