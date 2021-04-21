Правительство приняло решение о карантине в Украине

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Таисия Ерохина
В Украине продлен общенациональный карантин, поскольку правительство решило продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Карантин в Украине. Фото из открытых источников
Как пояснил Шмыгаль, чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.
По его словам, особенно такую осмотрительность и сознательное отношение украинцы должны показать в период майских праздников и Пасхи.
Шмыгаль отметил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Глава Кабмина уверен, что только осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус.
Напомним, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, к каким ограничениям в Украине готовиться во время праздников в мае 2021 года. По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новые вспышки коронавируса.
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