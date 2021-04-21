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Правительство приняло решение о карантине в Украине

Кабинет министров Украины продлил общенациональный карантин до 30 июня

сегодня, 13:15
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине продлен общенациональный карантин, поскольку правительство решило продлить до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Правительство приняло решение о карантине в Украине

Карантин в Украине. Фото из открытых источников

Как пояснил Шмыгаль, чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

"Вместе с тем это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких", — отметил премьер-министр.

По его словам, особенно такую осмотрительность и сознательное отношение украинцы должны показать в период майских праздников и Пасхи.

"В эти дни мы призываем людей оставаться дома", — говорится в сообщении главы правительства.

Шмыгаль отметил, что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Глава Кабмина уверен, что только осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус.

Напомним, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, к каким ограничениям в Украине готовиться во время праздников в мае 2021 года. По его словам, необходимо максимально исключить большие скопления людей во время праздников. Именно это может предотвратить новые вспышки коронавируса.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", глава Минздрава Максим Степанов заявил, что после Пасхи 2021 года в Украине может произойти новый всплеск эпидемии коронавируса. По словам министра, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом. И в текущий момент динамика заражений идет на спад. Однако в Министерстве здравоохранения заявили, что расслабляться рано.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/985
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