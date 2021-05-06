В «красной» зоне карантина останется только одна область: детали

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Вечканова Елена
Коронавирусная
ситуация в Украине постепенно стабилизируется. На такие выводы наталкивает
постоянное изменение карантинного зонирования, подтверждающего позитивную
динамику выздоровления. Как стало известно, начиная уже с 7 мая, лишь в одной
области сохранится самые высокие эпидемиологические ограничения.
7 мая в "красной" зоне карантина останется только Сумская область. Фото из открытых источников
По сообщению министра
Кабмина Олега Немчинова, в "желтую" зону разом переведут Полтавскую и
Запорожскую область.
Это значит, что в
этих двух регионах будет снято большинство карантинных ограничений. Будет разрешена
полноценная работа образовательных заведений (как школ, так и ВУЗов), торгово-развлекательных
центров, рынков, кафе, ресторанов. Вернется к привычному рабочему режиму и
большинство спортивных учреждений — фитнес-центры, бассейны и т.п.
Правила "красной"
карантинной зоны продолжают действовать исключительно на Сумщине.
Впрочем, по прогнозам
специалистов из Киевской школы экономики, и эта область может перейти в "желтую"
или "оранжевую" зону в течение нескольких ближайших дней. Вероятно, что уже со
следующей недели самые серьезные карантинные ограничения будут сняты по всей
стране.
Напомним,
что 6 мая "красную" зону покинуло сразу три области. Хмельницкая и Харьковская "сменили"
цвет на "желтый", а Черниговская — перешла в "оранжевую" зону.
Следует
отметить, что уже с 7 мая "карантинный светофор" в Украине будет выглядеть
следующим образом: одна "красная", 10 "оранжевых" и 14 "желтых" областей.
К слову, ранее "Комментарии" сообщали, что уже к середине лета Украина может получить специальный внутренний документ, который заменит так называемый "паспорт вакцинации". Что известно о ковидных сертификатах, можете узнать в нашем материале.
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