В «красной» зоне карантина останется только одна область: детали

Коронавирусная ситуация в Украине постепенно стабилизируется. На такие выводы наталкивает постоянное изменение карантинного зонирования, подтверждающего позитивную динамику выздоровления. Как стало известно, начиная уже с 7 мая, лишь в одной области сохранится самые высокие эпидемиологические ограничения.



7 мая в "красной" зоне карантина останется только Сумская область. Фото из открытых источников

По сообщению министра Кабмина Олега Немчинова, в "желтую" зону разом переведут Полтавскую и Запорожскую область.

Это значит, что в этих двух регионах будет снято большинство карантинных ограничений. Будет разрешена полноценная работа образовательных заведений (как школ, так и ВУЗов), торгово-развлекательных центров, рынков, кафе, ресторанов. Вернется к привычному рабочему режиму и большинство спортивных учреждений — фитнес-центры, бассейны и т.п.

Правила "красной" карантинной зоны продолжают действовать исключительно на Сумщине.

Впрочем, по прогнозам специалистов из Киевской школы экономики, и эта область может перейти в "желтую" или "оранжевую" зону в течение нескольких ближайших дней. Вероятно, что уже со следующей недели самые серьезные карантинные ограничения будут сняты по всей стране.

Напомним, что 6 мая "красную" зону покинуло сразу три области. Хмельницкая и Харьковская "сменили" цвет на "желтый", а Черниговская — перешла в "оранжевую" зону.

Следует отметить, что уже с 7 мая "карантинный светофор" в Украине будет выглядеть следующим образом: одна "красная", 10 "оранжевых" и 14 "желтых" областей.

К слову, ранее "Комментарии" сообщали, что уже к середине лета Украина может получить специальный внутренний документ, который заменит так называемый "паспорт вакцинации". Что известно о ковидных сертификатах, можете узнать в нашем материале.

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