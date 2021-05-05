В "красной" зоне карантина останется лишь три области: весь список

BTC/USD
57267.63
ETH/USD
3416.36
LTC/USD
351.41
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Впервые за несколько последних недель карантинное зонирование в Украине действительно
показывает позитивную динамику насчет количества ковидных больных. Общая
статистика свидетельствует, что уже с четверга, 6 мая, в нашей стране
останется лишь три региона, находящихся в "красной" карантинной зоне.
В "красной" зоне карантина остается три области. Фото: Shutterstock
По информации
министра Кабмина Олега Немчинова, Хмельницкую и Харьковскую область ждет "переход"
сразу в "желтую" зону. Черниговской же еще придется подождать на промежуточном
уровне — эта область "перекрасится" в "оранжевый".
Таким образом
самая напряженная ситуация пока сохраняется в трех "красных" регионах — в
Сумской, Запорожской и Полтавской областях. Следует отметить, что в регионах с высшим уровнем
эпидемиологической опасности запрещается работа многих учреждений.
Так, от ограничений страдает образование (не считая начальных классов и детсадов), торгово-развлекательные центры и другие "тематические" организации, непродовольственные магазины и рынки. Также не разрешается работать спортивным учреждениям: фитнес-центрам, спортзалам, бассейнам и т.п. Кафе и рестораны могут только оформлять заказ "на вынос" или работать с доставкой. При этом отдельные из ограничений могут варьироваться в соответствии с решениями местных властей.
Согласно сообщению Минздрава, к "оранжевой" зоне отнесут Черкасскую, Ровненскую, Луганскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Донецкую, Волынскую, Житомирскую и Черниговскую области.
"Желтым" цветом на "карантинном светофоре" и самыми слабыми ограничениями с 6 мая смогут похвастаться жители Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей.
Всего в Украине будет 12 "желтых", 10 "оранжевых" и только три "красных" области.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему, по мнению эпидемиолога Андрея Александрина,
Также на портале
вы можете узнать, с какими трудностями могут столкнуться отечественные разработчики противоковидной вакцины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости