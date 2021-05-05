В "красной" зоне карантина останется лишь три области: весь список

Впервые за несколько последних недель карантинное зонирование в Украине действительно показывает позитивную динамику насчет количества ковидных больных. Общая статистика свидетельствует, что уже с четверга, 6 мая, в нашей стране останется лишь три региона, находящихся в "красной" карантинной зоне.



В "красной" зоне карантина остается три области. Фото: Shutterstock

По информации министра Кабмина Олега Немчинова, Хмельницкую и Харьковскую область ждет "переход" сразу в "желтую" зону. Черниговской же еще придется подождать на промежуточном уровне — эта область "перекрасится" в "оранжевый".

Таким образом самая напряженная ситуация пока сохраняется в трех "красных" регионах — в Сумской, Запорожской и Полтавской областях. Следует отметить, что в регионах с высшим уровнем эпидемиологической опасности запрещается работа многих учреждений.

Так, от ограничений страдает образование (не считая начальных классов и детсадов), торгово-развлекательные центры и другие "тематические" организации, непродовольственные магазины и рынки. Также не разрешается работать спортивным учреждениям: фитнес-центрам, спортзалам, бассейнам и т.п. Кафе и рестораны могут только оформлять заказ "на вынос" или работать с доставкой. При этом отдельные из ограничений могут варьироваться в соответствии с решениями местных властей.

Согласно сообщению Минздрава, к "оранжевой" зоне отнесут Черкасскую, Ровненскую, Луганскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Тернопольскую, Донецкую, Волынскую, Житомирскую и Черниговскую области.

"Желтым" цветом на "карантинном светофоре" и самыми слабыми ограничениями с 6 мая смогут похвастаться жители Херсонской, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей.



Всего в Украине будет 12 "желтых", 10 "оранжевых" и только три "красных" области.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению эпидемиолога Андрея Александрина, следует спешить с переводом той или иной области в "желтую" или "зеленую" зону. Об общих прогнозах врача насчет коронавирусной пандемии в Украине читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, с какими трудностями могут столкнуться отечественные разработчики противоковидной вакцины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!