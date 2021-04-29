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В Минздраве пояснили, когда область покидает «красную» зону карантина

В Минздраве сообщили, что для попадания в «красную» зону карантина и выхода из нее регион должен соответствовать ряду показателей

29 апреля 2021, 18:34
Автор:

Таисия Ерохина

Выход области из "красной" зоны не означает отмену карантинных ограничений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко  на брифинге сегодня, 29 апреля.

В Минздраве пояснили, когда область покидает «красную» зону карантина

Карантин в Украине. Фото из открытых источников

Как рассказал Ляшко, для попадания региона в "красную" зону должны три дня подряд превышаться два показателя. После этого в течение 48 часов собирается национальная комиссия ТЭБ и ЧС, которая принимает решение о переходе области на "красный" эпидуровень.

Выход региона из "красного" уровня может произойти и раньше, отметил Ляшко.

"Нужно, чтобы все показатели достигли, например, "желтого" уровня", — пояснил главсанврач.

Ляшко подчеркнул, что выход области из "красного" уровня не предполагает полную отмену карантинных ограничений.

"Это отмена жестких карантинных ограничений. Здесь должен быть контроль", — заявил замглавы Минздрава.

Напомним, названы регионы, которые до Пасхи-2021 могут выйти из "красной" зоны карантина. Аналитики Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) сообщили, что речь идет о семи областях.

Тем временем в Кабмине отмечают эффективность адаптивного карантина, действие которого продолжается по всей Украине, а также призывают местные власти усиливать карантинные ограничения в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса на местах.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в ВОЗ сделали предупреждение и рассказали, как меняется пандемия коронавируса.

Эксперты подчеркивают, что справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение для того, чтобы попытаться переломить ситуацию.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=226036649290842&ref=watch_permalink
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