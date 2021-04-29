В Минздраве пояснили, когда область покидает «красную» зону карантина

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Таисия Ерохина
Выход области из "красной" зоны не означает отмену карантинных
ограничений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный
санитарный врач страны Виктор Ляшко на
брифинге сегодня, 29 апреля.
Карантин в Украине. Фото из открытых источников
Как рассказал Ляшко, для попадания региона в "красную" зону должны три
дня подряд превышаться два показателя. После этого в течение 48 часов собирается
национальная комиссия ТЭБ и ЧС, которая принимает решение о переходе области на "красный"
эпидуровень.
Выход региона из "красного" уровня может произойти и раньше,
отметил Ляшко.
Ляшко подчеркнул, что выход области из "красного" уровня не
предполагает полную отмену карантинных ограничений.
Напомним, названы регионы, которые до Пасхи-2021 могут выйти из "красной" зоны карантина. Аналитики Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) сообщили, что речь идет о семи областях.
Тем временем в Кабмине отмечают эффективность
адаптивного карантина, действие которого продолжается по всей Украине, а
также призывают местные власти усиливать карантинные ограничения в случае
ухудшения ситуации с распространением коронавируса на местах.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в ВОЗ сделали предупреждение и рассказали, как меняется пандемия коронавируса.
Эксперты подчеркивают, что справедливый
доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение
для того, чтобы попытаться переломить ситуацию.
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