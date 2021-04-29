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Названы регионы, которые до Пасхи-2021 могут выйти из «красной» зоны карантина

Аналитики KSE сообщили, что из «красной» зоны карантина в Украине могут выйти семь областей

29 апреля 2021, 13:32
Автор:

Таисия Ерохина

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) подсчитали, что семь областей могут покинуть "красную" зону карантину до конца этой недели. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко во время брифинга сегодня, 29 апреля.

Названы регионы, которые до Пасхи-2021 могут выйти из «красной» зоны карантина

Карантин в Украине. Фото из открытых источников

Речь идет о Житомирской области, поскольку там стабилизируется эпидситуация. Тогда как Запорожской, Киевской и Полтавской областях, по прогнозу аналитиков, должен прийти в норму коэффициент выявления новых случаев заболевания коронавирусом, что в дальнейшем позволит выйти из "зоны опасности".

Кроме того, среди регионов, которые могут в ближайшее время перейти на другой уровень карантинных ограничений, эксперты назвали Николаевскую и Черниговскую области.

Положительные новости могут ждать и жителей Харьковской области, на что указывают показатели. Однако аналитики подчеркивают: "ситуация остается критической". По словам Ганиченко, в регионе уменьшается процент занятости коек с кислородом. Но вместе с тем все "ковидные" больницы, кроме двух районных, загружены под 100%.

А вот нет перспектив для выхода из "красной" зоны карантина, по данным аналитиков, для Хмельницкого и Сумского регионов.

Напомним, в Украину придет новый штамм коронавируса. Мы узнали, что о нем известно, когда появится на территории нашей страны и чем опасен.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", украинский врач-иммунолог спрогнозировал, как может протекать эпидемия коронавируса в Украине летом 2021 года. Есть несколько сценариев развития пандемии.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=455289879084861&ref=watch_permalink
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