Коронавирус в Украине: что будет летом

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Таисия Ерохина
Иммунолог Борис Донской заявил, что летом в Украине может не быть существенных всплесков эпидемии коронавируса, если не появятся новые, более агрессивные штаммы COVID-19. Об этом он сказал в интервью изданию "Лига".
Коронавирус. Фото из открытых источников
По позитивному сценарию, к лету в Украине может появиться коллективный иммунитет. В случае отсутствия за последние один-два месяца мутаций коронавируса, которые принципиально снизят эффективность иммунной памяти против него, к лету эпидемия может пойти на спад, потому что не будет кого инфицировать.
Однако медик отметил, что вирус не может изменять спайк-белок как угодно. Эту связь он пояснил на примере замка и ключа.
Как сообщал ранее Донской, приблизительная статистика заболеваемости на примере Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАНУ, где он работает, уже свидетельствует об определенном коллективном иммунитете. Медик говорит о половине иммунных. По его словам, в институте регулярно делают тесты на коронавирус всем сотрудникам.
Донской надеется, что к лету произойдет запланированный спад. По его словам, если не будет новых принципиальных мутаций вируса, то не будет и значительных пиков.
Ранее портал "Комментарии" писал, что иммунолог ответил на один из распространенных вопросов о вакцинации в Украине: можно ли прививаться разными вакцинами от коронавируса.
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