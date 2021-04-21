Коронавирус в Украине: что будет летом

Иммунолог Борис Донской заявил, что летом в Украине может не быть существенных всплесков эпидемии коронавируса, если не появятся новые, более агрессивные штаммы COVID-19. Об этом он сказал в интервью изданию "Лига".

Коронавирус. Фото из открытых источников

По позитивному сценарию, к лету в Украине может появиться коллективный иммунитет. В случае отсутствия за последние один-два месяца мутаций коронавируса, которые принципиально снизят эффективность иммунной памяти против него, к лету эпидемия может пойти на спад, потому что не будет кого инфицировать.

"Если мутирует достаточно, тогда начинаем все с нуля, и все, кто уже иммунный, станут неиммунными. Такой прогноз есть и он имеет основания", — рассказал Донской о другом вероятном сценарии.

Однако медик отметил, что вирус не может изменять спайк-белок как угодно. Эту связь он пояснил на примере замка и ключа.

"Вам нужно так изменить ключ, чтобы он открывал двери, но был другим. У вас ограниченное количество комбинаций. Вы должны сохранить в форме ключа все ключевые точки, иначе он не откроет дверь, — говорит Донской. — Да и вирусу надо меняться настолько, чтобы наша память его распознавала, но он мог нас инфицировать".

Как сообщал ранее Донской, приблизительная статистика заболеваемости на примере Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАНУ, где он работает, уже свидетельствует об определенном коллективном иммунитете. Медик говорит о половине иммунных. По его словам, в институте регулярно делают тесты на коронавирус всем сотрудникам.

Донской надеется, что к лету произойдет запланированный спад. По его словам, если не будет новых принципиальных мутаций вируса, то не будет и значительных пиков.

Ранее портал "Комментарии" писал, что иммунолог ответил на один из распространенных вопросов о вакцинации в Украине: можно ли прививаться разными вакцинами от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!