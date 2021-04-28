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Премьер-министр анонсировал сокращение "красной" зоны карантина

Глава Кабмина также отметил эффективность адаптивного карантина, действующего по всей стране

28 апреля 2021, 14:51
Автор:

Елизавета Черных

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время, вслед за Черновицкой, Одесской и Львовской областью, еще несколько регионов смогут ослабить карантинные ограничения. Об этом чиновник сказал во время сегодняшнего правительственного заседания, пишет "РБК-Украина".

Премьер-министр анонсировал сокращение "красной" зоны карантина

Премьер-министр анонсировал сокращение "красной" зоны карантина - фото из открытых источников

Со слов Дениса Шмыгаля, по всей Украине отмечается снижение количества заболевших коронавирусом, а также госпитализированных пациентов: 

"За прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина... Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни, смогут ослабить карантин", — подчеркнул премьер-министр. 

Глава Кабинета министров также отметил и эффективность адаптивного карантина, действие которого продолжается по всей Украине, и призвал местные власти усиливать карантинные ограничения в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса на местах. 

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 28 апреля на территории Украины было обнаружено 9 590 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздороветь от COVID за прошедшие сутки смогли 20 062 человека, что является рекордным значением с начала пандемии. За все время пандемии на территории Украины коронавирус диагностировали у 2 047 838 человек, из них 43 391 скончались. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что ученые из НАН Украины сообщили, что вероятнее всего наша страна уже прошла пик смертности от коронавирусного заболевания. Ситуация начинает стабилизироваться. При этом ученые отметили, что соответствующую гипотезу позволили создать данные, полученные от Министерства юстиции. 


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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/shmygal-anonsiroval-sokrashchenie-krasnoy-1619606730.html
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