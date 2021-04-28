Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 28 апреля на территории Украины было обнаружено 9 590 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздороветь от COVID за прошедшие сутки смогли 20 062 человека, что является рекордным значением с начала пандемии. Статистику министр обнародовал на странице в Facebook.

За сутки от COVID выздоровело рекордное количество людей: статистика на 28 апреля - фото из открытых источников

По данным главы Минздрава, наибольшее количество новых заражений зафиксировали в Киеве, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Львовской областях. В частности, коронавирус обнаружили у 451 ребенка и 217 медицинских работников.

За минувшие сутки были госпитализированы 3 623 человек, зарегистрирован 441 случай смерти от последствий коронавирусного заболевания, а также совершено 99 112 тестирований на выявление COVID.

За все время пандемии на территории Украины коронавирус диагностировали у 2 047 838 человек, из них 43 391 скончались.

Напомним, что ученые из НАН Украины сообщили, что вероятнее всего наша страна уже прошла пик смертности от коронавирусного заболевания. Ситуация начинает стабилизироваться. При этом ученые отметили, что соответствующую гипотезу позволили создать данные, полученные от Министерства юстиции.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писал, что американское издание Bloomberg обнародовало список наиболее безопасных и стойких к коронавирусной пандемии стран. Данный рейтинг составляли с учетом индекса заражаемости, смертности в результате коронавируса, количества тестирований и процент выявления заболевания, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий.

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