Ученые из НАН Украины сообщили, что вероятнее всего наша страна уже прошла пик смертности от коронавирусного заболевания. Ситуация начинает стабилизироваться. При этом ученые отметили, что соответствующую гипотезу позволили создать данные, полученные от Министерства юстиции, пишет "УНИАН".

В НАН сделали заявление о смертности от COVID в Украине - фото из открытых источников

В НАН подчеркнули, что на протяжении 21-27 апреля количество выявленных случаев коронавируса в день стабильно уменьшилось — приблизительно 260 случаев в сутки или 14% за семь дней.

"Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания", – отметили ученые.

Согласно предварительной гипотезе НАН, пик летальных исходов от COVID в нашей стране был пройден в первой половине месяца.

"Промежуточное обновление данных позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля", – пояснили ученые.

Напомним, что французские врачи провели исследование, во время которого выяснили, что коронавирус может стать причиной развития заболевания щитовидной железы. Также учёные заявили о возможности воспалительного поражения щитовидной железы, развития болезни Хашимито и других патологий, связанных с эндокринной системой, у пациентов с диагностированным коронавирусом.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писал, что американское издание Bloomberg обнародовало список наиболее безопасных и стойких к коронавирусной пандемии стран. Данный рейтинг составляли с учетом индекса заражаемости, смертности в результате коронавируса, количества тестирований и процент выявления заболевания, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий.





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