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Врачи назвали неожиданное последствие от коронавируса

Специалисты заявили о различных патологиях эндокринной системы

сегодня, 10:49
Автор:

Елизавета Черных

Французские врачи провели исследование, во время которого выяснили, что коронавирус может стать причиной развития заболевания щитовидной железы. Такое неожиданное заключение сделали специалисты из Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey, пишет "Лента.ру".

Врачи назвали неожиданное последствие от коронавируса

Врачи назвали неожиданное последствие от коронавируса - фото из открытых источников

Сообщается, что COVID-19 может по-разному влиять на работу эндокринной системы, в том числе провоцировать развитие заболевания поджелудочной железы, гипофиза, гонад и щитовидки.

Также учёные заявили о возможности воспалительного поражения щитовидной железы, развития болезни Хашимито и других патологий, связанных с эндокринной системой, у пациентов с диагностированным коронавирусом. 

Напомним, что в Украине отмечается резкий спад количества новых случаев заражения коронавирусом. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня, 25 апреля, в Украине зарегистрировали 7930 новых случаев инфицирования коронавирусом.

При этом было совершено 54 270 тестирований для выявления заболевания. COVID диагностировали у 331 ребенка и 98 медицинских работников. За все время пандемии в стране обнаружили 2 025 271 случай заражения коронавирусом, а также зарегистрировали 42 323 летальных случая. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как справиться с новыми штаммами коронавирусного заболевания. 

Специалист отметила, что в Украине продолжается очередная волна заболеваемости коронавирусом, которая по своему течению превышает предыдущую. Однако, по словам доктора, с ней можно справиться с помощью вакцинации. 





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Источник: https://lenta.ru/news/2021/04/25/korona/
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