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Главная Новости Общество медицина Резкий спад новых случаев COVID: статистика на 25 апреля
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Резкий спад новых случаев COVID: статистика на 25 апреля

Наибольшее количество заболевших обнаружили в Днепропетровской области

сегодня, 08:47
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня, 25 апреля, в Украине зарегистрировали 7 930 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом было совершено 54 270 тестирований на выявление заболевания. COVID диагностировали у 331 ребенка и 98 медицинских работников. Данные министр обнародовал на странице в Facebook. 

Резкий спад новых случаев COVID: статистика на 25 апреля

Резкий спад новых случаев COVID: статистика на 25 апреля - фото из открытых источников

Согласно статистике, за прошлые сутки выздоровело 6 574 человека, были доставлены в больницу 3 688 пациента и 231 человек скончался от последствий коронавирусного заболевания. 

Больше всего новых случаев COVID зафиксировали в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской и Киевской областях. 

За все время пандемии в стране обнаружили 2 025 271 случаев заражения коронавирусом, а также зарегистрировали 42 323 летальных случая. 

Напомним, что в Украине третья волна коронавирусной болезни пошла на спад, но пора готовиться к следующей, которая ожидается осенью 2021 года. Такой прогноз озвучили в Раде.

Ранее портал "Комментарии" писал, что врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как справиться с новыми штаммами коронавирусного заболевания.  Заметим, что в Украине продолжается очередная волна заболеваемости коронавирусом, которая по своему течению превышает предыдущую. Но ее можно, уверена врач, преодолеть с помощью вакцинации.



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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