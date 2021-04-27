Американское издание Bloomberg обнародовало список наиболее безопасных и стойких к коронавирусной пандемии стран. На первом месте рейтинге оказался Сингапур, пишет издание "РБК-Украина".

Bloomberg опубликовал рейтинг наиболее стойких к COVID-19 стран - фото из открытых источников

Сообщается, что данный рейтинг составляли с учетом индекса заражаемости, смертности в результате коронавируса, количества тестирований и процент выявления заболевания, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий.

Таким образом, десятка наиболее безопасных стран включает: Сингапур, Новую Зеландия, Австралию, Израиль, Тайвань, Южную Корею, Японию, ОАЭ, Финляндию, и Гонконг.





Согласно рейтингу от Bloomberg наиболее плохую ситуацию с распространением коронавируса отмечают в Бразилии, Польше, Аргентине, Колумбии, Иране и Мексике.

Напомним, что в Украине коронавирус пошел на спад. За прошлые сутки на территории Украины обнаружили 7 915 новых случаев инфицирования коронавирусом, при этом смогли преодолеть COVID-19 17 391 граждан.

По словам главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова, наша страна начала постепенно выходить из третьей волны коронавирусной пандемии. Такое заявление он сделал, основываясь на главных эпидемиологических показателях. Глава Минздрава подчеркнул, что за прошедшие семь дней количество заболевших коронавирусом уменьшилось на 15 тысяч, с 92 до 77 тысяч, в сравнении с позапрошлой неделей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что иммунолог Борис Донской заявил, что те, кто повторно заболели коронавирусом, переносят заболевание легче, чем в первый раз. Врач подчеркивает, что повторное заболевание происходит очень редко.













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