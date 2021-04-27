Врач рассказал, как протекает коронавирус при повторном заболевании

Иммунолог Борис Донской заявил, что те, кто повторно заболели коронавирусом, переносят заболевание легче, чем в первый раз. Об это врач рассказал в ​​эфире телеканала "Украина 24".

Коронавирус. Фото из открытых источников

Врач подчеркивает, что повторное заболевание происходит очень редко.

"Человек, который переболел любым вирусом, коронавирусом или другим, тем самым штаммом в ближайшие годы не заболеет, вернее, заболеет менее 1% людей, которые по тем или иным причинам не создали иммунную защиту", — сообщил Донской.

И обычно течение болезни у человека, если он заразился коронавирусом во второй раз, отличается от первого инфицирования.

"Если вирус принципиально меняется, дизайн его антигенов другой, то человек может его не распознать и снова заболеть. Но в любом случае болезнь имеет гораздо более легкое течение, чем в первый раз", — пояснил иммунолог.

Напомним, украинцы, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться уже через 3-4 месяца. В первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысячи случаев повторного заражения коронавирусом и выявили, что временной промежуток между первым и повторным случаями заражений коронавирусом сократился.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинский врач рассказал, будет ли действовать вакцина против индийского штамма коронавируса и защищены ли люди, переболевшие ранее. Распространение нового штамма коронавируса, так называемого индийского, вызывает тревогу. Его заметили не только в Индии, а и в Турции.

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