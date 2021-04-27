Врач рассказал, как протекает коронавирус при повторном заболевании

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Таисия Ерохина
Иммунолог Борис Донской заявил, что те, кто повторно заболели
коронавирусом, переносят заболевание легче, чем в первый раз. Об это врач
рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Коронавирус. Фото из открытых источников
Врач подчеркивает, что повторное заболевание происходит очень редко.
И обычно течение болезни у человека, если он заразился коронавирусом во
второй раз, отличается от первого инфицирования.
Напомним, украинцы, которые переболели коронавирусом, могут
повторно заразиться уже через 3-4 месяца. В первый
год пандемии ученые считали, что повторное
заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни.
Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысячи случаев повторного заражения
коронавирусом и выявили, что временной промежуток между первым и повторным
случаями заражений коронавирусом сократился.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинский врач рассказал, будет
ли действовать вакцина против индийского
штамма коронавируса и защищены ли люди, переболевшие ранее. Распространение нового штамма коронавируса, так называемого индийского,
вызывает тревогу. Его заметили не только в Индии, а и в Турции.
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