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Врач рассказал, как протекает коронавирус при повторном заболевании

Иммунолог рассказал, что при повторном случае заражения коронавирусом болезнь протекает легче, чем впервые

27 апреля 2021, 12:30
Автор:

Таисия Ерохина

Иммунолог Борис Донской заявил, что те, кто повторно заболели коронавирусом, переносят заболевание легче, чем в первый раз. Об это врач рассказал в ​​эфире телеканала "Украина 24".

Врач рассказал, как протекает коронавирус при повторном заболевании

Коронавирус. Фото из открытых источников

Врач подчеркивает, что повторное заболевание происходит очень редко.

"Человек, который переболел любым вирусом, коронавирусом или другим, тем самым штаммом в ближайшие годы не заболеет, вернее, заболеет менее 1% людей, которые по тем или иным причинам не создали иммунную защиту", — сообщил Донской.

И обычно течение болезни у человека, если он заразился коронавирусом во второй раз, отличается от первого инфицирования.

"Если вирус принципиально меняется, дизайн его антигенов другой, то человек может его не распознать и снова заболеть. Но в любом случае болезнь имеет гораздо более легкое течение, чем в первый раз", — пояснил иммунолог.

Напомним, украинцы, которые переболели коронавирусом, могут повторно заразиться уже через 3-4 месяца. В первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через 6-9 месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысячи случаев повторного заражения коронавирусом и выявили, что временной промежуток между первым и повторным случаями заражений коронавирусом сократился.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, украинский врач рассказал, будет ли действовать вакцина против индийского штамма коронавируса и защищены ли люди, переболевшие ранее. Распространение нового штамма коронавируса, так называемого индийского, вызывает тревогу. Его заметили не только в Индии, а и в Турции.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/9624-indiyskiy-shtamm-i-ukrainskaya-vakcina-vrach-otvetil-na-voprosy-o-covid-19
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