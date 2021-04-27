Индийский штамм коронавируса: помогут ли антитела

Иммунолог Борис Донской заявил, что тот, кто уже болел коронавирусом или вакцинировался, более защищен от индийского штамма Covid-19, который может прийти в Украину. Об это врач рассказал в ​​эфире телеканала "Украина 24".

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам Донского, антитела тех, кто вакцинировался или переболел ранее, могут помочь. Врач отметил, что на данный момент пока нет достоверной информации.

"В любом случае люди, переболевшие родственными штаммами коронавируса, будут более защищены, чем те, кто не вакцинировался и не болел, — уверен иммунолог. — Но насколько эта защита будет эффективной, от чего именно она будет защищать — от худших прогнозов или от инфицирования, — к сожалению, мы пока не знаем".

Напомним, в Госпродпотребслужбе сообщили о новом штамме коронавируса, который в мае 2021 года может появиться в Украине. Распространение нового штамма коронавируса, так называемого индийского, вызывает тревогу. Его заметили не только в Индии, а и в Турции. По прогнозам, в мае индийский штамм будет в Украине, поскольку люди вернутся из отпусков из этих стран.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, Индию потряс "коронавирусный шторм". Суточный прирост заболеваемости продолжает бить рекорды. В стране продолжает активно расти количество новых случаев заболевания, а медицинского оборудования и коек не хватает. Из-за большого наплыва заболевших в больницах Дели уже нет мест и пациентам отказывают в помощи. Медицинского оборудования и коек не хватает, и люди умирают из-за нехватки кислорода. Врачи признаются, что не могут справиться с таким количеством больных пациентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!