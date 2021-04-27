logo
Русский Українська

BTC/USD

54416.69

ETH/USD

2729.41

LTC/USD

255.33

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Индийский штамм коронавируса: помогут ли антитела
commentss НОВОСТИ Все новости

Индийский штамм коронавируса: помогут ли антитела

Украинский врач рассказал, будет ли действовать вакцина против индийского штамма коронавируса и защищены ли переболевшие ранее

27 апреля 2021, 11:44
Автор:

Таисия Ерохина

Иммунолог Борис Донской заявил, что тот, кто уже болел коронавирусом или вакцинировался, более защищен от индийского штамма Covid-19, который может прийти в Украину. Об это врач рассказал в ​​эфире телеканала "Украина 24".

Индийский штамм коронавируса: помогут ли антитела

Коронавирус. Фото из открытых источников

По словам Донского, антитела тех, кто вакцинировался или переболел ранее, могут помочь. Врач отметил, что на данный момент пока нет достоверной информации.

"В любом случае люди, переболевшие родственными штаммами коронавируса, будут более защищены, чем те, кто не вакцинировался и не болел, — уверен иммунолог. — Но насколько эта защита будет эффективной, от чего именно она будет защищать — от худших прогнозов или от инфицирования, — к сожалению, мы пока не знаем".

Напомним, в Госпродпотребслужбе сообщили о новом штамме коронавируса, который в мае 2021 года может появиться в Украине. Распространение нового штамма коронавируса, так называемого индийского, вызывает тревогу. Его заметили не только в Индии, а и в Турции. По прогнозам, в мае индийский штамм будет в Украине, поскольку люди вернутся из отпусков из этих стран.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, Индию потряс "коронавирусный шторм". Суточный прирост заболеваемости продолжает бить рекорды. В стране продолжает активно расти количество новых случаев заболевания, а медицинского оборудования и коек не хватает. Из-за большого наплыва заболевших в больницах Дели уже нет мест и пациентам отказывают в помощи. Медицинского оборудования и коек не хватает, и люди умирают из-за нехватки кислорода. Врачи признаются, что не могут справиться с таким количеством больных пациентов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/9624-indiyskiy-shtamm-i-ukrainskaya-vakcina-vrach-otvetil-na-voprosy-o-covid-19
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ